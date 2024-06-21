Şarampole uçan otomobil yandı: 4 ölü, 2 yaralı
KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Otomobilin alev alarak yandığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Konya- Adana Kara yolu üzeri Hortu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Çelik idaresindeki 33 BKJ 58 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Otomobil alev alarak yanarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürüldü. Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Şarampole uçan otomobil yandı: 4 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?