Sarhoş kadın pilot yolculara cehennemi yaşattı

13.09.2025 22:17
British Airways'in Edinburgh-Londra seferinde yolcu olarak bulunan kadın pilotun aşırı alkollü bir vaziyette sergilediği agresif tavırlar, uçağın kalkışının iptal edilmesine yol açtı. Diğer yolculara adeta cehennemi yaşatan ve polise direnerek arbede yaşanmasına neden olan pilot, 'havacılık güvenliğini tehlikeye atmak' suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra görevinden uzaklaştırıldı.

30 Mayıs'ta British Airways'e ait bir yolcu uçağının, İskoçya'nın Edinburgh kentinden İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı'na yapacağı tarifeli uçuşta sıra dışı bir olay yaşandı.

SARHOŞ KADIN PİLOT YOLCULARA CEHENNEMİ YAŞATTI

Uçakta yolcu olarak bulunan 51 yaşındaki bir kadın pilotun, kalkış öncesinde aşırı derecede sarhoş olduğu görüldü.Oldukça agresif tavırlar sergileyen ve yolculara adeta cehennemi yaşatan pilot, bir türlü sakinleştirilemedi. Müdahalenin ardından diğer yolculara ağır hakaretler etmeye başlayan pilotun davranışları üzerine uçağın kaptan pilotu kalkıştan vazgeçti.

POLİSE DİRENDİ, ARBEDE ÇIKTI

BA1457 sefer sayılı uçak yeniden körüğe yanaştıktan sonra ise havalimanı polisi devreye girdi. Ancak gözaltına alınmayı reddeden kadın pilot, bu kez de güvenlik güçlerine direndi. Yaşanan arbede sonucu güçlükle kontrol altına alınan kadın, "havacılık güvenliğini tehlikeye atmak" ve "saldırı" şüphesiyle gözaltına alındı.

KOKPİTE GEÇECEKKEN GÖREVDEN ALINDI

Olay günü resmi görevde olmayan pilotun, Heathrow'a vardıktan sonra başka bir uçuşta kokpit ekibine katılması planlanıyordu. Ancak yaşananlar sonrasında gözaltına alına pilot,British Airways tarafından da geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

DAHA ÖNCE DE BENZER OLAYLAR YAŞANDI

British Airways son dönemde personel kaynaklı benzer olaylarla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz haftalarda kabin memuru Haden Pentecost, California–Londra seferinde tuvalette uyuşturucu madde kullanırken çıplak halde yakalanmış, uçuş boyunca bilincini kontrol edemez duruma gelmişti. Uçuş sonrası görevden alınan Pentecost, mahkemede "uyuşturucu etkisi altında uçuş görevi yapmak" suçundan hüküm giymişti.

