Sarıgöl'de okul güvenliği toplantısında birimlere çalışma başlatma kararı çıktı - Son Dakika
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Sarıgöl'de okul güvenliği toplantısında birimlere çalışma başlatma kararı çıktı

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Sarıgöl\'de okul güvenliği toplantısında birimlere çalışma başlatma kararı çıktı
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Manisa Sarıgöl'de okul güvenliği toplantısı, Kaymakam Halil Dalak başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirildi. Eğitim kurumlarında alınacak güvenlik tedbirlerinin ele alındığı toplantıda ilgili birimlerin gerekli çalışmaları başlatması kararlaştırıldı.

Sarıgöl'de öğrencilerin ve okulların güvenliğinin sağlanmasına yönelik toplantı düzenlendi. Kaymakam Halil Dalak başkanlığındaki toplantıda, eğitim kurumlarında alınacak güvenlik tedbirleri ele alınarak ilgili birimlerin gerekli çalışmaları başlatması kararlaştırıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde okulların ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıya İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda, okullarda öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla alınacak tedbirler hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Eğitim kurumlarında güvenlik konusunda yapılması gereken çalışmalar değerlendirilirken, katılımcıların görüş ve önerileri de dinlendi.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, okulların ve öğrencilerin güvenliğinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda ilgili birimlerin gerekli çalışmaları başlatması ve güvenlik tedbirlerinin titizlikle uygulanması konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İHA
Kaymakamlık3. SayfaGüvenlikSarıgölManisaGüncelEğitimSon Dakika

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