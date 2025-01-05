Sarıyer'de Kaza: Yaşlı Kadın Yarı Bacakları Kırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sarıyer'de Kaza: Yaşlı Kadın Yarı Bacakları Kırıldı

Sarıyer\'de Kaza: Yaşlı Kadın Yarı Bacakları Kırıldı

Kontrolden çıkan araç, yürüyüşten dönen yaşlı kadına çarparak mesire alanına düştü.

05.01.2025 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan araç, yaşlı kadına çarparak mesire alanına düştü. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadının iki bacağının da kırıldığı öğrenildi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Sarıyer Büyükdere Bahçeköy Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yürüyüşten dönen Arif Nasiri Khalahi 34 MR 007 plakalı Mercedes aracına bindi. Yol üzerinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücü, aracın kontrolünü kaybetti. Savrulan araç yol kenarında yöresel ürünler satan 64 yaşındaki Sadiye Aydın'a çarparak mesire alanına düştü.

Yaşlı kadının bacakları kırıldı

Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın da aşağıda bulunan mesire alanına savruldu. Bacakları kırılan Aydın ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Seyrantepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aydın'ın iç kanama riskinin de bulunduğu fakat bilincinin açık olduğu öğrenilirken, sürücü Nasiri ve yanındaki asistanı kazadan yara almadan kurtuldu. Mesire alanına düşen araç olay yerine gelen polis ekipleri tarafından çekici yardımıyla çıkarıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, Sarıyer, 3-sayfa, trafik, Yaşam, Aydın, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de Kaza: Yaşlı Kadın Yarı Bacakları Kırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere patladı: Çok şikayet alıyorum, AK Parti böyle olamaz Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere patladı: Çok şikayet alıyorum, AK Parti böyle olamaz
13:31 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
13:09 Cemal Enginyurt: Siyaset yapacaksam Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaparım Cemal Enginyurt: Siyaset yapacaksam Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaparım
13:08 Esenyurt’ta yasak aşk cinayeti Esenyurt'ta yasak aşk cinayeti
12:41 Umut Akyürek’ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime’nin Düğünü’ndeki Fadime benim Umut Akyürek'ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim
10:22 Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak
10:16 Nejat İşler’in sarhoş halde verdiği röportaj tepki çekti Nejat İşler'in sarhoş halde verdiği röportaj tepki çekti
10:13 Demet Sağıroğlu’nun “Arnavut Kaldırımı“ klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı
10:04 Ferdi Tayfur’un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
10:02 Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek
09:54 Kıdem tazminatı tavanı değişti Kıdem tazminatı tavanı değişti
09:41 Acun Ilıcalı “Türk Bayrağı’na yasak koyuldu“ iddialarına son noktayı koydu Acun Ilıcalı "Türk Bayrağı'na yasak koyuldu" iddialarına son noktayı koydu
09:34 Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi
09:33 Türkiye bir rekora daha imza attı Türkiye bir rekora daha imza attı
09:26 Survivor’da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım Survivor'da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 15:26:27. #1.12#
SON DAKİKA: Sarıyer'de Kaza: Yaşlı Kadın Yarı Bacakları Kırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.