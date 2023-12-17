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Sarıyer'de kurtarılan adam Belgrad Ormanları'nda hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sarıyer'de kurtarılan adam Belgrad Ormanları'nda hayatını kaybetti

Sarıyer'de 3 yıl önce kuyudan kurtarılan Ali Kılıç, Belgrad Ormanları'nda ateş başında sohbet ederken alev aldı ve hayatını kaybetti. Olay kameralara yansırken, polis soruşturma başlattı.

Sarıyer\'de kurtarılan adam Belgrad Ormanları\'nda hayatını kaybetti
17.12.2023 - 13:39,
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Sarıyer'de yaklaşık 3 yıl önce 12 metrelik kuyudan yaklaşık 52 saat sonra sağ çıkarılan Ali Kılıç, Belgrad Ormanları'nda iddiaya göre ateş başında sohbet ederken alev aldı. Bir anda alev topuna dönen adam hayatını kaybetti. Dehşet anları kameralara yansırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Olay, geçtiğimiz Perşembe günü akşam saatlerinde Sarıyer Bahçeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2020 yılında Belgrad Ormanı'nda dolaşırken definecilerin açtığı 12 metrelik kuyuya düşen Ali Kılıç'ın yakınları ondan haber alamayınca hemen polisi arayıp ihbarda bulunmuştu. Kılıç'ın Bahçeköy Ormanı'nda kaybolmuş olabileceğini düşünen yetkililer arama çalışmalarına başlamıştı.
52 saat sonra kurtarılmıştı
Belediye ve AFAD ekiplerinin yaptıkları aramalarda Ali Kılıç'ın orman içerisinde bulunan 12 metrelik kuyuya düştüğü tespit edilmişti. Kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler Ali Kılıç'ı düştüğü yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etmişti. Kuyuya düşen kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Düştüğü kuyuda kurtarılmayı beklerken hep dua ettiğini söyleyen Ali Kılıç'ın kurtarılma hikayesi o dönem haberlere konu olmuştu.
Bir anda alev topuna döndü
52 saat kuyuda kalıp sağ kurtarılan Ali Kılıç, geçtiğimiz perşembe günü akşam saatlerinde arkadaşlarıyla Sarıyer Bahçeköy'deki ormana gitti. İddiaya göre arkadaşlar birlikte ateş yaktı ve etrafında sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra Ali Kılıç bir anda alev aldı. Neye uğradığını şaşıran arkadaşları feci şekilde yanan arkadaşlarının üzerine su döktü ama söndürmeyi başaramadı. Ali Kılıç, feci şekilde can verdi. Arkadaşları 112'yi i arayarak olayı bildirdi.
Tinerle oynarken bir anda alev aldı
İfadesi alınan arkadaşları, Ali Kılıç'ın elinde tiner olduğunu, ateşe yaklaştığında alev aldığını ve söndürmeyi başaramadıklarını söyledi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken Ali Kılıç, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Ali Kılıç, Belgrad, Sarıyer, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de kurtarılan adam Belgrad Ormanları'nda hayatını kaybetti - Son Dakika


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