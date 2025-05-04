Sarıyer\'de Yol Çökmesi: Onarım Çalışmaları Gece Boyunca Devam Ediyor

Sarıyer'de dün gece saatlerinde çökme meydana gelen ve gün boyu çalışmaların sürdürüldüğü yolda, gece saatlerinde de onarım işlemleri devam etti.

Sarıyer Eski Büyükdere Caddesi'nde dün gece saatlerinde çökme meydana gelmişti. Çökme sonrası bölgede gün boyu belediye ekipleri tarafından sürdürülen dolgu ve onarım çalışmaları gece saatlerinde de devam etti. Polis ve zabıta ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri çevresinde çalışmalar sürdürülürken çöken yolun bulunduğu güzergah trafiğe kapatıldı. - İSTANBUL