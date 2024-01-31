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Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi saldırısında kullanılan araç Beylikdüzü'nde bulundu - Son Dakika
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Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi saldırısında kullanılan araç Beylikdüzü'nde bulundu

Sarıyer\'deki Santa Maria Kilisesi saldırısında kullanılan araç Beylikdüzü\'nde bulundu

Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kullandığı araç, Beylikdüzü'nde bulundu. Polis ekipleri, bulunan araçta incelemelerde bulunuyor.

31.01.2024 12:45  Güncelleme: 12:47
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Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kullandığı aracın bulunduğu Beylikdüzü'nde polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

İstanbul, Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. DEAŞ'lı teröristlerin olay yerine giderken kullandıkları 'kayıp' otomobil Beylikdüzü'nde otluk bir alanda bulunmuştu. 2022 yılında ülkeye giriş yaptığı tespit edilen ve yaklaşık bir yıldır PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarında trafik izi düşmeyen Polonya plakalı Hyundai marka otomobilin, bulunduğu otluk alanda polis ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Polis ekipleri sabah saatlerinden itibaren aracın bulunduğu noktada geniş çaplı arama yapıyor. Dedektörlerle yapılan aramada her türlü materyal aranıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi saldırısında kullanılan araç Beylikdüzü'nde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi saldırısında kullanılan araç Beylikdüzü'nde bulundu - Son Dakika
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