Sarıyer Eski Belediye Başkanı Şükrü Genç ve 33 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Sarıyer Eski Belediye Başkanı Şükrü Genç ve 33 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İstanbul'da, terör örgütü DHKP/C'ye finansal destek sağlamakla suçlanan Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de aralarında bulunduğu 34 şüpheli sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Şüpheliler, sağlık raporlarının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilecek.

14.03.2025 08:31  Güncelleme: 08:37
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Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de aralarında bulunduğu 34 şüpheli sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü

Zanlılar, sağlık kontrolünden sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülecekler

İSTANBUL - İstanbul'da, terör örgütü DHKP/C'ye 2014-2016 yıllarında finansal destek sağlamak ve başka bir şirket üzerinden söz konusu örgütü fonlamakla suçlanan Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de aralarında bulunduğu 34 şüpheli sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Zanlılar daha sonra soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülecekler.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DHKP/C bünyesindeki sözde kurumların ihtiyaçlarını gidermek ve örgüte finansal destek sağlamak amacıyla ihtiyaç komitesi kurulduğu ve bu yolla söz konusu silahlı terör örgütünün fonlandığı saptanmıştı.

Suçlamalarla ilgili dört gün boyunca polise ifade verdiler

Aşırı sol silahlı terör örgütü DHKP/C'ye 2014-2016 yıllarında finansal destek sağlamak ve başka bir şirket üzerinden örgütü fonlamak suçlamasıyla yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen içlerinde Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de aralarında bulunduğu 38 şüphelinin 33'ü, İstanbul Terörle Mücadele Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz salı günü İstanbul, Samsun, İzmir ve Bursa'da düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınmış, evinde bulunamayan ve il dışında olduğu anlaşılan Şükrü Genç, bir gün sonra emniyete gelerek kendi teslim olmuştu.

Önce sağlık raporu için hastaneye, oradan da adliyeye gidecekler

Söz konusu soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 34 zanlının polisteki işlemleri bugün itibariyle sona erdi. CHP'li Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de içinde olduğu kuşkulu kişiler, bu sabah erken saatlerde sağlık kontrolünden geçirilmek üzere yoğun güvenlik önlemleri altında hastaneye götürüldü. Şüphelilerin, sağlık raporlarının ardından soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülecek.

TEM Şube ekipleri, soruşturma dosyasında "firari" durumdaki diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor

Soruşturmaya dair geçmiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DHKP/C bünyesindeki sözde kurumların ihtiyaçlarını gidermek ve örgüte finansal destek sağlamak amacıyla İKOM kurulduğu belirlenmişti.

Soruşturmada, örgüt içerisinde faaliyet yürüten şüphelinin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadesine göre, İKOM içinde faaliyette bulunan şüpheliler Doğan K. ve Yunus B'nin 2014 ila 2016 yılları arasında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyeleri ile görüşerek finansal destek talep ettikleri anlaşılmıştı.

Kazova Tekstil isimli firmanın, çalışanlarının işten çıkarılmaları ve alacaklarının ödenmemesi üzerine terör örgütünün sözde işçi yapılanması Devrimci İşçi Hareketi tarafından ele geçirilip, 2014-2015 yıllarında Sarıyer ve Şişli belediyelerince gerçekleştirilen ihalelere girdiği belirlenmişti.

Söz konusu belediyelere yönelik müfettişlerce yapılan incelemede, ihalelerde yolsuzluklar görülmüş, ihale evrakı üzerinde usulsüzlükler belirlenmiş, Sarıyer ve Şişli belediyelerinden ihale yoluyla DHKP/C'ye finans sağlandığı tespitine yer verilmişti.

Terör örgütü DHKP/C'nin yapılanmalarından İKOM içerisinde 2, DİH ve Kazova Tekstil'de 12 şüpheli ile 2014-2016 yıllarında örgüte finans sağladıkları anlaşılan Ataşehir Belediyesi'nde 3, Maltepe Belediyesi'nde 5, Sarıyer Belediyesi'nde 8 ve Şişli Belediyesi'nde 8 olmak üzere toplam 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul, İzmir, Samsun ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında dönemin Ataşehir ve Maltepe belediye başkan yardımcıları ile Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de bulunduğu 34 kişi "şüpheli" olarak gözaltına alınmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer Eski Belediye Başkanı Şükrü Genç ve 33 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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