Sarıyer TEM Otoyolu\'nda Yangın

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Sarıyer TEM Otoyolu'nda otomobil alev alev yandı

İSTANBUL - İstanbul Sarıyer TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle yandı. Alev alev yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Sarıyer TEM Otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametinde seyir halinde olan 34 CDA 883 plakalı otomobilin motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü otomobili sağ şeride çekerek durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm otomobili kapladı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölü ve yaralının olmadığı yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.