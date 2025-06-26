Şarköy\'de Kuru Yük Gemisi Kurtarma Çalışmaları

Tekirdağ Şarköy açıklarında karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için Kıyı Emniyeti ekiplerinin teknik çalışmaları devam ediyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Gaziköy Mahallesi açıklarında kıyıya 30 metre mesafede karaya oturan Bahama bayraklı "Angy R" adlı kuru yük gemisi için uzman ekipler harekete geçti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, gemiye çıkarak yapısal ve teknik incelemelerde bulundu. Çalışmaların ardından kurtarma sürecine geçilmesi bekleniyor.

Kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere, Çanakkale'den bölgeye gönderilen "Kurtarma 17" römorkörü hazır durumda bekletiliyor. Yetkililer, gemi işletmesinin mevzuat gereği 72 saat içinde kendi imkanlarıyla kurtarma hakkına sahip olduğunu belirtirken, bu sürenin tamamlanmasının ardından kamu kurumlarının doğrudan müdahaleye başlayacağı öğrenildi.

Romanya'dan Cezayir'e gitmek üzere seyrine devam ederken Şarköy açıklarında karaya oturan 186 metre uzunluğundaki gemide 22 mürettebatın bulunduğu bildirildi. İlk bilgilere göre, olay sırasında herhangi bir yaralanma veya deniz kirliliği meydana gelmedi. Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye sevk edilirken, dalgıçlar da gemi çevresinde sualtı taraması yaptı.

Öte yandan, olayla ilgili idari tahkikat başlatıldığı ve yapılacak incelemeler sonucu idari yaptırım uygulanabileceği belirtildi. - TEKİRDAĞ