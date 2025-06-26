Şarköy'de Kuru Yük Gemisi Kurtarma Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Şarköy'de Kuru Yük Gemisi Kurtarma Çalışmaları

Şarköy\'de Kuru Yük Gemisi Kurtarma Çalışmaları
26.06.2025 18:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Şarköy açıklarında karaya oturan gemi için kurtarma faaliyetleri sürüyor, ekipler inceleme yapıyor.

Tekirdağ Şarköy açıklarında karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için Kıyı Emniyeti ekiplerinin teknik çalışmaları devam ediyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Gaziköy Mahallesi açıklarında kıyıya 30 metre mesafede karaya oturan Bahama bayraklı "Angy R" adlı kuru yük gemisi için uzman ekipler harekete geçti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, gemiye çıkarak yapısal ve teknik incelemelerde bulundu. Çalışmaların ardından kurtarma sürecine geçilmesi bekleniyor.

Kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere, Çanakkale'den bölgeye gönderilen "Kurtarma 17" römorkörü hazır durumda bekletiliyor. Yetkililer, gemi işletmesinin mevzuat gereği 72 saat içinde kendi imkanlarıyla kurtarma hakkına sahip olduğunu belirtirken, bu sürenin tamamlanmasının ardından kamu kurumlarının doğrudan müdahaleye başlayacağı öğrenildi.

Romanya'dan Cezayir'e gitmek üzere seyrine devam ederken Şarköy açıklarında karaya oturan 186 metre uzunluğundaki gemide 22 mürettebatın bulunduğu bildirildi. İlk bilgilere göre, olay sırasında herhangi bir yaralanma veya deniz kirliliği meydana gelmedi. Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye sevk edilirken, dalgıçlar da gemi çevresinde sualtı taraması yaptı.

Öte yandan, olayla ilgili idari tahkikat başlatıldığı ve yapılacak incelemeler sonucu idari yaptırım uygulanabileceği belirtildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Denizcilik, Kurtarma, İnceleme, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Şarköy, Ulaşım, Çevre, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şarköy'de Kuru Yük Gemisi Kurtarma Çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’dan tedirgin eden açıklama: Kıyamet günü saati ilerliyor Rusya'dan tedirgin eden açıklama: Kıyamet günü saati ilerliyor
Konya Büyükşehir Belediyesi ekibinden Tunus’ta sema gösterisi Konya Büyükşehir Belediyesi ekibinden Tunus'ta sema gösterisi
Adana’da umut veren ameliyat: 5 yıl boyunca korktu, 1 ayda ayağa kalktı Adana'da umut veren ameliyat: 5 yıl boyunca korktu, 1 ayda ayağa kalktı
Beşiktaş’ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye’de tarihe geçerek şampiyonluğa ulaştı Beşiktaş'ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye'de tarihe geçerek şampiyonluğa ulaştı
Bilkent Üniversitesi’nde tartışma yaratan görüntü Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı Bilkent Üniversitesi'nde tartışma yaratan görüntü! Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı
Hakan Çalhanoğlu’ndan kötü haber Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber
Marko Guduric: Bu benim son maçımdı Marko Guduric: Bu benim son maçımdı
Trump, “İran’da nükleer tesisler yok edilmedi“ iddialarına fena kızdı: Köpek gibi atılmalı Trump, "İran'da nükleer tesisler yok edilmedi" iddialarına fena kızdı: Köpek gibi atılmalı
Ali Koç İçin Açılan Şampiyonluk Pankartı Gündem Oldu Ali Koç İçin Açılan Şampiyonluk Pankartı Gündem Oldu
Twitter’in meşhur logosunu böyle havaya uçurdular Twitter'in meşhur logosunu böyle havaya uçurdular
Aliağa’daki yangın Foça’ya doğru genişledi, bazı evler tahliye edildi Aliağa'daki yangın Foça'ya doğru genişledi, bazı evler tahliye edildi

18:39
Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir
Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir
17:53
İkinci el araç satışında 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
İkinci el araç satışında 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
16:27
Hamile Oya’yı katleden caniden “Neden yaptın“ sorusuna korkunç yanıt
Hamile Oya'yı katleden caniden "Neden yaptın?" sorusuna korkunç yanıt
08:30
İstifa eden CHP’li başkan AK Parti’ye geçiyor iddiası
İstifa eden CHP'li başkan AK Parti'ye geçiyor iddiası
08:09
Dev holdingde kriz Türkiye’nin en zengin 2. insanı hakkında vahim suçlama
Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı hakkında vahim suçlama
07:32
Ekvador’da çete lideri Fito yakalandı
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı
03:29
5 kişinin öldüğü kaza öncesi kahreden paylaşım
5 kişinin öldüğü kaza öncesi kahreden paylaşım
00:50
Iraklı kardeşler silahlı kavgada hayatını kaybetti
Iraklı kardeşler silahlı kavgada hayatını kaybetti
00:43
4 kişi tarafından darp edilen ünlü oyuncu: Kamyoncu araya girmeseydi ölecektim
4 kişi tarafından darp edilen ünlü oyuncu: Kamyoncu araya girmeseydi ölecektim
00:21
Yer yerinden oynadı Fenerbahçe’nin şampiyonluk kutlamalarına ünlü akını
Yer yerinden oynadı! Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarına ünlü akını
00:20
Trump’ın ABD medyası ile giriştiği İran savaşına CIA de dahil oldu
Trump'ın ABD medyası ile giriştiği İran savaşına CIA de dahil oldu
00:05
Şampiyon Fenerbahçe Beko, kupasını aldı
Şampiyon Fenerbahçe Beko, kupasını aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2025 19:22:55. #7.12#
SON DAKİKA: Şarköy'de Kuru Yük Gemisi Kurtarma Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.