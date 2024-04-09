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Sarp Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu

ARTVİN - Artvin'de bulunan Sarp Sınır Kapısını bayram yoğunluğu yaşıyor. Bayramı tatilini Batum'da geçirmek isteyenler sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturdu.

Bayram tatilinin 9 güne çıkartılmasını fırsat bilen vatandaşlar, Karadeniz turu kapsamında çıktıkları tatillerini Batum'da sonlandırmak için Sarp Sınır Kapısından Gürcistan'a geçiyor. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinden geçen tatilciler son olarak Batum'a girmek için Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Gaziantep'ten Batum'a tatil için gelen Mustafa Büyükuncü (47), "Tatilimizi Doğu Karadeniz turuyla birleştirdik. Buraya kadar geldikten sonra tarihi be kültürüyle çok zengin olan bu kenti görmeden gitmek olmazdı. Bu nedenle bayramı burada geçirmeyi uygun gördük. Batıda güneyde bayram yoğunluğu fazla olduğu için sakin bir tatil seçtik. Türkiye'nin dört bir tarafı cennet güneyi ile kuzeyi ile doğusu batısıyla bu bölgesi gezmeyen vatandaşlarımıza tavsiye diyorum" dedi.

İstanbul'dan ailesi ile birlikte tatil yapmak için geldiğini söyleyen Emre Ayçörekçi (23), "Trabzon Ordu, Rize'yi gezdik. Sümela Manastırı ve Ayder Yaylasını da gezdik. Ardından Batum'a gelerek birkaç gün burada bayramı geçireceğiz" ifadelerini kullandı.