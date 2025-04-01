Sarp Sınır Kapısı'nda Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sarp Sınır Kapısı'nda Bayram Yoğunluğu

Geniş Video İzle

Bayram tatili için Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluk artarken, Türk ve İranlı tatilciler geçiş yapıyor.

01.04.2025 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarp Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu

ARTVİN - Bayram tatili yurt dışında geçirmek isteyenler, Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. Türkler'in Batum'a, İranlılar ise Türkiye'ye geçişlerinde yoğunluk yaşandı.

Bayram tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen vatandaşlar, Karadeniz turu kapsamında çıktıkları tatillerini Batum'da sonlandırmak için Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a geçiyor. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinden geçen tatilciler, son olarak Batum'a girmek için Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Öte yandan, İran'dan Türkiye'ye tatile gelen vatandaşlar ise dönüş yolunda yoğunlukla karşılaştı. Uzun kuyrukların oluştuğu sınır kapısında, yoğunluğun bayram tatiline kadar sürmesi bekleniyor.

Ümit Kabaosmanoğlu, bayram tatilini 3 günlüğüne nişanlısıyla birlikte Batum'da geçirdiklerini belirtti. "Gezdik, eğlendik, giderken yoğunluk yoktu ama dönüşte yoğunluk yaşadık" dedi.

İran'dan tatili Türkiye'de geçirmek isteyen Sara Ümranlı ise, tatil için önce Gürcistan'a geldiklerini, şimdi ise Trabzon'a geçeceklerini ifade etti. "İki günlüğüne geldik, herkese hayırlı bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Sarp Sınır Kapısı, Yerel Haberler, Ekonomi, 3-sayfa, Türkiye, Kültür, Turizm, Tatil, Batum, Yaşam, İran, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarp Sınır Kapısı'nda Bayram Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdağ: Çete mensupları tutuklu gençlere ağır mobbing yapıyormuş Özdağ: Çete mensupları tutuklu gençlere ağır mobbing yapıyormuş
Kılıçdaroğlu’na açık açık soruldu: Kurultayda aday olacak mısınız Kılıçdaroğlu'na açık açık soruldu: Kurultayda aday olacak mısınız?
Çorum’da domatesleri çöpe döken pazarcıya milyonluk para cezası Çorum'da domatesleri çöpe döken pazarcıya milyonluk para cezası
Volkan Konak o an kalp krizi mi geçiriyordu Yeni görüntü ortaya çıktı Volkan Konak o an kalp krizi mi geçiriyordu? Yeni görüntü ortaya çıktı
Eşine mesajlarını göstermeyince dehşet saçtı Eşine mesajlarını göstermeyince dehşet saçtı
Ferhat Göçer’den Volkan Konak’ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım Ferhat Göçer'den Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım
Bahçeli’den İmamoğlu protestolarına ilk yorum 15 Temmuz hatırlatması yaptı Bahçeli'den İmamoğlu protestolarına ilk yorum! 15 Temmuz hatırlatması yaptı
Emre Kınay, Gökhan Ünver çağrılarını karşılıksız bırakmadı İptal edildi Emre Kınay, Gökhan Ünver çağrılarını karşılıksız bırakmadı! İptal edildi
Bakan Tunç’tan Silivri’deki kötü muamele iddialarına yanıt Bakan Tunç'tan Silivri'deki kötü muamele iddialarına yanıt
Volkan Konak’ın vasiyeti yerine getirilecek Dikkat çeken ceviz ağacı detayı Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı
Volkan Konak’ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz

17:33 Emre Kınay, Gökhan Ünver çağrılarını karşılıksız bırakmadı İptal edildi Emre Kınay, Gökhan Ünver çağrılarını karşılıksız bırakmadı! İptal edildi
15:55 Bakan Tunç’tan Silivri’deki kötü muamele iddialarına yanıt Bakan Tunç'tan Silivri'deki kötü muamele iddialarına yanıt
15:30 Volkan Konak’ın vasiyeti yerine getirilecek Dikkat çeken ceviz ağacı detayı Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı
14:18 Volkan Konak’ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz
12:34 Bakan Yumaklı’dan kredi müjdesi Yarısını devlet ödeyecek, kalan kısmı da faizsiz olacak Bakan Yumaklı'dan kredi müjdesi! Yarısını devlet ödeyecek, kalan kısmı da faizsiz olacak
09:36 Volkan Konak’ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı Volkan Konak'ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı
09:08 Yok böyle maç Marmara derbisinde kazanan Kocaelispor Yok böyle maç! Marmara derbisinde kazanan Kocaelispor
09:06 Bahçeli’den İmamoğlu protestolarına ilk yorum 15 Temmuz hatırlatması yaptı Bahçeli'den İmamoğlu protestolarına ilk yorum! 15 Temmuz hatırlatması yaptı
08:56 Ferhat Göçer’den Volkan Konak’ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım Ferhat Göçer'den Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım
08:36 Eşine mesajlarını göstermeyince dehşet saçtı Eşine mesajlarını göstermeyince dehşet saçtı
08:10 Volkan Konak o an kalp krizi mi geçiriyordu Yeni görüntü ortaya çıktı Volkan Konak o an kalp krizi mi geçiriyordu? Yeni görüntü ortaya çıktı
08:03 Çorum’da domatesleri çöpe döken pazarcıya milyonluk para cezası Çorum'da domatesleri çöpe döken pazarcıya milyonluk para cezası
07:44 Kılıçdaroğlu’na açık açık soruldu: Kurultayda aday olacak mısınız Kılıçdaroğlu'na açık açık soruldu: Kurultayda aday olacak mısınız?
07:34 Özdağ: Çete mensupları tutuklu gençlere ağır mobbing yapıyormuş Özdağ: Çete mensupları tutuklu gençlere ağır mobbing yapıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2025 18:17:20. #7.12#
SON DAKİKA: Sarp Sınır Kapısı'nda Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement