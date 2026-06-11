Sason'da Huzurlu Sokak Uygulaması - Son Dakika
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Sason'da Huzurlu Sokak Uygulaması

Sason\'da Huzurlu Sokak Uygulaması
11.06.2026 16:31
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Batman Sason'da polis, huzur ve güven için sokak denetimlerini sürdürüyor.

Batman'ın Sason ilçesinde polis ekipleri "Huzurlu Sokak Uygulaması" kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

İlçe genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda sokaklar, caddeler ve ortak yaşam alanlarında kontroller yapan ekipler, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların huzur içerisinde yaşamlarını devam ettirebilmeleri için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Konuya ilişkin Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Sokaklarda, caddelerde ve ortak yaşam alanlarında yaptığımız denetimlerle kamu düzeninin korunması sağlanırken, vatandaşlarımızın güven ortamı içerisinde yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmalar kararlılıkla devam ediyor" denildi.

Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim ve uygulamaların belirli aralıklarla sürdürüleceğini belirtti. - BATMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Batman, Polis, Sason, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sason'da Huzurlu Sokak Uygulaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Dilek Gönüllü Dilek Gönüllü:
    vay be huzurlu sokak uygulaması yapıyorlar da bunun ekonomik döngüde faydası ne oluyo ya! 0 0 Yanıtla
  • Evrim Kumanyaci Evrim Kumanyaci:
    iyi de bu denetimler için kaç kişi görevlendirildi ve bütçe ne kadar harcanacak devlet kasasından bunun yerine başka işlere para ayırabilirlerdi ya 0 0 Yanıtla
  • Nihal Gövenç Nihal Gövenç:
    merak ettim yetkililer bunun için ne sıklıkta denetim yapacak ve bu sokak uygulamasının sonuçları ne olacak acaba gerçekten insanların huzuru artacak mı yoksa sadece kağıt üzerinde mi kalacak bu tür projeler her zaman böyle başlıyor ama sonra ne oluyor bilmiyoruz 0 0 Yanıtla
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