Sason\'da Huzurlu Sokak Uygulaması

Nihal Gövenç:

merak ettim yetkililer bunun için ne sıklıkta denetim yapacak ve bu sokak uygulamasının sonuçları ne olacak acaba gerçekten insanların huzuru artacak mı yoksa sadece kağıt üzerinde mi kalacak bu tür projeler her zaman böyle başlıyor ama sonra ne oluyor bilmiyoruz