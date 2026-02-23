Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi\'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
23.02.2026 15:50
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi\'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın hakim Aslı Kahraman'ı silahla vurmasının ardından adliyede yaşananların görüntüsü ortaya çıktı.

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın hakim Aslı K.'yi vurmasının ardından adliyede yaşananlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

SAVCI, KADIN HAKİMİ SİLAHLA VURDU

Olay, 13 Ocak'ta saat 13.00 sıralarında, Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde meydana geldi. Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçaslan, 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı Kahraman'a, odada oturdukları sırada silahla ateş etti. Kahraman, kasık bölgesinden yaralandı.

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı

OLAYDAN SONRA ADLİYEDE YAŞANANLAR KAMERADA

Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olup bu kapsamda adliyede görevlendirilen çaycı Yakup Karadağ, Kılıçaslan'ın ikinci kez ateş etmesini engelledi. Kahraman hastaneye kaldırılırken, Savcı Kılıçaslan ise tutuklandı. Adliyedeki saldırı sonrası yaşananların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Olaylar, Hakim, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

