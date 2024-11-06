Scooterla İşe Giden Mühendis Ecem Sultan Çamlı Hayatını Kaybetti

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Scooterla işe giderken tırın çarpmasıyla hayatını kaybeden Ecem Sultan Çamlı son yolculuğuna uğurlandı

BALIKESİR - İstanbul'da havacılık teknolojisi alanında faaliyet gösteren bir şirkette mühendisi olarak çalışan Ecem Sultan Çamlı skooterle işe gittiği sırada TIR'ın çarpması ile hayatını kaybetti. Merhum Çamlı'nın cenazesi ikindi ezanına müteakip kılınan cenaze namazı ile toprağa verildi.

Balıkesir Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu Ecem Sultan Çamlı, mezun olduktan sonra savunma sanayine iş yapan özel bir şirkette çalışıyordu. İstanbul Pendik'te scooter ile ilerlerken bir TIR'ın çarptığı 28 yaşındaki Ecem Sultan Çamlı hayatını kaybetti. Çamlı'nın cenazesi Balıkesir'de Zağnospaşa Cami'nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazı ile toprağa verildi. Cenazeye aile yakınları katılırken ayrıca Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ile eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da katılarak aileye taziyelerini iletti.