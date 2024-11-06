Scooterla İşe Giden Mühendis Ecem Sultan Çamlı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Scooterla İşe Giden Mühendis Ecem Sultan Çamlı Hayatını Kaybetti

İstanbul'da scooterla işe giderken tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden mühendis Ecem Sultan Çamlı, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı. 28 yaşındaki Çamlı'nın cenaze namazı ikindi ezanı sonrası kılındı.

06.11.2024 20:25
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Scooterla işe giderken tırın çarpmasıyla hayatını kaybeden Ecem Sultan Çamlı son yolculuğuna uğurlandı

BALIKESİR - İstanbul'da havacılık teknolojisi alanında faaliyet gösteren bir şirkette mühendisi olarak çalışan Ecem Sultan Çamlı skooterle işe gittiği sırada TIR'ın çarpması ile hayatını kaybetti. Merhum Çamlı'nın cenazesi ikindi ezanına müteakip kılınan cenaze namazı ile toprağa verildi.

Balıkesir Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu Ecem Sultan Çamlı, mezun olduktan sonra savunma sanayine iş yapan özel bir şirkette çalışıyordu. İstanbul Pendik'te scooter ile ilerlerken bir TIR'ın çarptığı 28 yaşındaki Ecem Sultan Çamlı hayatını kaybetti. Çamlı'nın cenazesi Balıkesir'de Zağnospaşa Cami'nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazı ile toprağa verildi. Cenazeye aile yakınları katılırken ayrıca Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ile eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da katılarak aileye taziyelerini iletti.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Balıkesir, İstanbul, Scooter, 3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Scooterla İşe Giden Mühendis Ecem Sultan Çamlı Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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