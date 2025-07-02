Sean 'Diddy' Combs davasında jüri kararını verdi! En ağır suçlamada uzlaşma sağlanamadı - Son Dakika
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Sean 'Diddy' Combs davasında jüri kararını verdi! En ağır suçlamada uzlaşma sağlanamadı

Sean \'Diddy\' Combs davasında jüri kararını verdi! En ağır suçlamada uzlaşma sağlanamadı
02.07.2025 11:33
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Ünlü Amerikalı müzik yapımcısı Sean 'Diddy' Combs, insan ticareti ve suç örgütü suçlamalarıyla yargılandığı davada, jüri dört suçlamadan kararını verdi. En ciddi suçlama olan 'suç örgütü kurma' konusunda henüz karara varılamadı. Diddy, fuhuş ve insan ticareti suçlarından suçlu bulunursa 10 ila 15 yıl arasında hapis cezası alabilir. Suç örgütü kurma suçlamasından hüküm giymesi durumunda ise ömür boyu hapis cezası söz konusu olabilir.

Ünlü Amerikalı müzik yapımcısı Sean "Diddy" Combs'un yargılandığı insan ticareti ve suç örgütü davasında jüri, beş suçlamadan dört tanesiyle ilgili kararını verdi. Ancak en ciddi suçlama olan "suç örgütü kurma" konusunda fikir birliğine varılamadı.

Jüri, fuhuş ve insan ticaretiyle ilgili olan dört suçlama hakkında karar verdiğini açıkladı. Ancak, "suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçlaması için henüz ortak bir karara varılamadığı bildirildi.

Eğer Diddy, fuhuş suçlarından suçlu bulunursa 10 yıla kadar, insan ticareti suçlarından suçlu bulunursa en az 15 yıl hapis cezası alabilir. Suç örgütü kurma suçlamasından hüküm giymesi durumundaysa ömür boyu hapis cezası alması söz konusu.

Mahkeme hakimi, jüriye bu son suçlama üzerinde karar verebilmeleri için ek süre tanıdı. Jüri, Çarşamba sabahı yeniden toplanacak.

Savcılara göre Sean Combs, şöhretini ve gücünü kullanarak çevresindeki insanları kontrol etti. Eski sevgilisi Cassie Ventura ve takma adı "Jane" olan başka bir kadını, kendi kurallarına göre düzenlediği cinsel ilişkilere zorladığı öne sürüldü. Bu buluşmalar bazen günler sürüyor ve kadınlar hasta olsalar bile katılmak zorunda kalıyordu.

Savcılık, bu eylemlerin Combs'un emirleriyle gerçekleştiğini ve etrafındaki sadık çalışanları sayesinde gizlendiğini iddia etti.

Savunma: "Bu Davada Suç Değil, Özel Hayat Yargılanıyor"

Diddy'nin avukatı ise savcılığın anlattıklarının abartıldığını ve gerçek dışı olduğunu savundu. Davanın aslında Combs'un özel hayatına müdahale olduğunu söyledi.

Avukata göre bu ilişkiler karşılıklı rıza ile yaşandı ve "freak-off" denen cinsel buluşmalar evde kayda alınan görüntülerden ibaretti.

"Bu yaşananları isterseniz üçlü ilişki, isterseniz swinger partisi olarak adlandırın. Ama bunlar suç değil, özel hayatın bir parçası" dedi.

Ayrıca Combs'un, yapmadığı şeyler için sonuna kadar kendini savunacağını da vurguladı.

Sean 'Diddy' Combs davasında jüri kararını verdi! En ağır suçlamada uzlaşma sağlanamadı
Sean 'Diddy' Combs davasında jüri kararını verdi! En ağır suçlamada uzlaşma sağlanamadı
Sean 'Diddy' Combs davasında jüri kararını verdi! En ağır suçlamada uzlaşma sağlanamadı

Amerika Birleşik Devletleri, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sean 'Diddy' Combs davasında jüri kararını verdi! En ağır suçlamada uzlaşma sağlanamadı - Son Dakika

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