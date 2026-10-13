Seferihisar\'da iddiaya göre eski sevgilisinin ateşe verdiği kadın 6 gün sonra öldü

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, itfaiye eri olarak görev yapan eski sevgilisi tarafından evi benzin dökülerek ateşe verilen ve ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede verdiği 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 7 Ekim günü Seferihisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gümüldür İtfaiyesi'nde personel olarak görev yapan A.K., yaklaşık 10 yıldır ilişki yaşadığı öğrenilen eski sevgilisi Ebru Serep'in evine gitti. İddiaya göre bir akaryakıt istasyonundan bidonla benzin temin eden A.K., Serep'in ikametine gelerek benzini evin içerisine döktü ve adresi kasıtlı olarak ateşe verdi. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü evde mahsur kalan genç kadın ağır şekilde yaralandı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevlerin arasından çıkarılan Ebru Serep, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayata tutunamadı

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan genç kadın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 6 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Serep'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayın ardından çalışma başlatan emniyet güçleri, şüpheli A.K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına almış, A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.