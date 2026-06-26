Seferihisar'da imar yolsuzluğu: Müdür tutuklandı, başkanlar gözaltında - Son Dakika
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Seferihisar'da imar yolsuzluğu: Müdür tutuklandı, başkanlar gözaltında

Seferihisar\'da imar yolsuzluğu: Müdür tutuklandı, başkanlar gözaltında
26.06.2026 08:50  Güncelleme: 08:55
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Seferihisar'da belediye bağlantılı imar usulsüzlüğü soruşturmasında İmar Müdürü E.U. tutuklandı. Aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de bulunduğu 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, belediye bağlantılı imar ve inşaat süreçlerinde haksız menfaat sağlandığı iddiasıyla yürütülen geniş çaplı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Seferihisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü E.U. tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan ve aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de bulunduğu toplam 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen imar usulsüzlüğü soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan Seferihisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü E.U.'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen İmar Müdürü E.U., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma adım adım genişledi

Belediye ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların haksız menfaat sağladığı iddiaları üzerine emniyet 17 Haziran'da aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P.'nin de bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına alındı. Soruşturma çemberinin hızla büyümesiyle birlikte eylemlerini sürdüren ekipler, hemen ertesi gün, 18 Haziran'da daha önce tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay ile şirket çalışanı M.C.H. yakalanarak sorguya aldı.

İlk tutuklamalar ve kararlar

Gözaltı süreçlerinin ardından başlayan adli işlemlerde, emniyetteki sorguları tamamlanan ilk dalga şüphelilerinden S.Y., sağlık sorunları nedeniyle ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkarılan isimlerden Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P., inşaat firması yetkilileri S.B. ve R.K.B., Özlem Akyılmaz ile şirket yetkilisi R.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı süreçte adliyeye sevk edilen Nermin Günay hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilirken, şirket çalışanı M.C.H. ise serbest bırakıldı.

Belediye Başkanlarına uzanan gözaltı dalgası

İlk tutuklamaların ardından çalışmalarına ara vermeyen Mali Şube ekipleri, 22 Haziran'da operasyonun odağındaki İmar ve Şehircilik Müdürü E.U.'yu yakalayarak gözaltına aldı. Tüm bu sürecin ardından soruşturmanın en büyük ve sarsıcı hamlesi ise dün gerçekleştirildi. Ekiplerin eş zamanlı düzenlediği dev operasyonda, aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de bulunduğu toplam 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgu ve işlemleri sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Seferihisar, Politika, 3. Sayfa, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seferihisar'da imar yolsuzluğu: Müdür tutuklandı, başkanlar gözaltında - Son Dakika

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