Seferov Kardeşlerin Ölümünde Şok Detaylar

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı Adli Tıp Uzmanlığı ve Patolojik Anatomi Birimi Genel Müdürü Adalat Hasanov, Rusya'nın Yekaterinburg kentinde Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından Azerbaycanlıların evlerine düzenlenen baskında hayatını kaybeden kardeşler Ziyeddin ve Hüseyn Seferov'un adli tıp incelemelerine ilişkin açıklamasında, "Sol ön tarafta ve sağ arka tarafta tüm kaburgalar kırılmıştı. Hatta kaburgalardan birini bulamadık" dedi.

Azerbaycan'da Rusya'nın Yekaterinburg kentinde 27 Haziran sabahı yaşanan olayların etkisi sürüyor. Rusya'nın Yekaterinburg kentinde Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından Azerbaycanlıların evlerine düzenlenen baskında hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşler Ziyeddin ve Hüseyn Seferov'un adli tıp incelemelerinin sonuçları, gerçekleştirilen basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı. Azerbaycan Sağlık Bakanlığı Adli Tıp Uzmanlığı ve Patolojik Anatomi Birimi Genel Müdürü Adalat Hasanov, basın toplantısında hayatını kaybeden kardeşlerin ölüm nedenlerine ilişkin yapılan adli tıp incelemelerinin detaylarını paylaştı.

Cenazeleri muayene etmeden önce, kardeşlerin ölümüyle ilgili kendilerine ilk olarak Sverdlovsk Şehri Adli Tıp Kurumu'nun tıbbi belgelerinin sunulduğunu belirten Adalat Hasanov, "Cenazeler farklı adli tıp uzmanları tarafından muayene edildi. Muayene edilenlerden büyük kardeş olan, 1966 doğumlu Hüseyn Seferov'dur. Biz orada ölümle ilgili tıbbi belgede yazılanlara baktığımızda fiziksel yaralanma izleri gördük ve ölüm nedeni olarak da bu gösterilmiş. Ama ikinci kişide, yani Ziyeddin Seferov'da ise kalp krizinden dolayı yazılmış. Gözaltındayken kendini kötü hissedip yere düşmüş ve ölmüştür olarak yazılmış" ifadelerini kullandı.

Vücutta deformasyonlar oluştuğu açıklandı

Hüseyn Seferov'un cenazesi üzerinde yapılan inceleme sonucunda, kesici olmayan bir cisimle öldürüldüğünü belirten Hasanov, "Cenazeyi muayene ettiğimizde çok sayıda fiziksel yaralanma izleri tespit ettik. Burun kemikleri kırılmış, göğüs kafesinde asimetrik deformasyon, göz çevresinde 14-12 cm büyüklüğünde hematom vardı. Üst ve alt dudakların mukozasında morluklar, alın bölgesinin sağ ve sol tarafında morluklar, göğüs kafesinin sağ arka yüzeyinde iki adet morluk, ellerde morluk, sol bacak ve kasık morluklar tespit edildi. Her iki uylukta çok sayıda morluk, sol uyluğun iç yüzeyinde çizgi şeklinde sıyrık, sol baldırın arka iç yüzeyinde sıyrık, sol uylukta 17 cm uzunluğunda bir sıyrık belirlendi" dedi.

"Zedelenmiş bölgelerin özellikle kesilerek alınmış olabilmesinden şüpheleniyoruz"

Daha önce otopsiden geçirilmiş bir cenazenin ikinci kez muayenesinin çok zor olduğunu belirten Hasanov, "Beden üzerindeki gerçekten olmuş şeyleri tespit etmek çok zor bir mesele. Çünkü cenaze daha önce muayene edilmiş, tüm organlar çıkarılmış oluyor, kesilmiş, parçalanmış, gerekli bölgeler alınmış oluyor. Zedelenmiş bölgelerin özellikle kesilerek alınmış olabilmesinden şüpheleniyoruz. Mesela karaciğerin şu kısmı nerede diye sorduğumuzda, muhtemelen 'muayene için alındı' diyeceklerdi ama neden alındığını, neyi gizlemek için yapıldığını biz bilmiyoruz. Cesedin iç muayenesinde, kafatasına alınmış sert bir darbe, beyin zarlarında kanamalar ve göğüs bölgesinde 7-8 kaburgada yerinden oynamış kırıklar tespit edildi. Akciğerde kesikler ve yırtıklar vardı. Kaburgalar arası kaslarda ve diyaframda da yaygın kanamalar görüldü. Ayrıca karın zarının yırtılması sonucu karın boşluğuna kan sızdığı belirlendi" ifadelerini kullandı.

Ziyeddin Seferov'un ise, aldığı yaralar sonucu travma sonrası şoktan öldüğünü belirten Hasanov, "Cesedin dış muayenesinde her iki gözde kanamalar tespit edildi. Sağ alın bölümünde kanamalar, sağ gözde, boyun bölgelerinde morluklar, göğüste asimetrik deformasyon, şerit şeklinde sıyrıklar, sol omuz üstünde morluk ve sıyrıklar, karnın sağ yüzeyinde morluk sıyrıkları ve kasıkların derisinde belirsiz şekilde morluklar tespit edildi. İç muayene sırasında ise başın deri örtüsünün altında şiddetli kanamalar da tespit edildi. Ayrıca göğüs kafesinde iki hat boyunca çok sayıda kırık vardı. Bu da sol taraftaki kaburgalar kaba kuvvetle kırılmış olduğunu gösteriyor. Diyaframlarda ve böbrek çevresi bölgelerde kanamalar tespit edildi" dedi.

"Hatta kaburgalardan birini bulamadık"

Hasanov, Rus doktorun Ziyeddin Seferov'un ölüm nedenini kalp yetmezliği olarak göstermesine rağmen, yapılan otopsi sırasında farklı travmaların ortaya çıktığını belirterek, "Bizim yaptığımız iç muayenede ortaya çıkan bulgular tamamen farklıydı. Başın deri örtüsünün iç yüzeyinde, beyin zarlarının altında kan sızmaları, göğüs kafesinde sert cisimle vurulmuş travma, sıkışma, iki hat boyunca kırıklar vardı. Sol ön tarafta ve sağ arka tarafta tüm kaburgalar kırılmıştı. Hatta kaburgalardan birini bulamadık" diye konuştu.

Azerbaycan asıllı Seferovlar ailesi hedef alınmıştı

Rusya'nın Yekaterinburg kentinde 27 Haziran sabahı düzenlenen operasyonlarda, Azerbaycan asıllı Seferovlar ailesi hedef alınmıştı. Eş zamanlı olarak 10'dan fazla adrese yapılan baskınlarda, Ziyeddin ve Hüseyn Seferov adlı 2 kardeş hayatını kaybetmişti. Operasyonda 3 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, 9 kişi de gözaltına alınmıştı.

Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bakanlığa çağrılmıştı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, olaylar üzerine cumartesi günü Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Pyotr Volokovıh'ı bakanlığa çağırmış, olayın soruşturulması ve şiddet uygulayan tüm faillerin en kısa sürede adalete teslim edilmesi gerektiği yönündeki beklentilerini Rusya tarafına iletmişti. Ayrıca, Azerbaycan Kültür Bakanlığı da ülkedeki tüm Rus kültürel etkinliklerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Rusya'dan açıklama

Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise operasyonun geçmiş yıllarda Yekaterinburg'da işlenen bazı suçlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği ve Rusya Ulusal Muhafızları'na bağlı Özel Hızlı Müdahale Birimi (SOBR) desteğiyle yürütüldüğü belirtilmişti. Gözaltına alınan kişilerin adreslerinde aramalar yapıldığı kaydedilirken, operasyon sırasında yaşanan can kayıplarına ilişkin herhangi bir bilgi verilmemişti. - BAKÜ