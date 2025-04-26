Sefo\'nun aile evinde çıkan yangının nedeni belli oldu

Rap müziğin sevilen isimlerinden Sefo'nun (Seyfullah Sağır) ailesinin yaşadığı Samsun'daki dairede çıkan yangının ardından, yangının çıkış nedenine ilişkin ilk bulgular ortaya çıktı.

KONTROL ALTINA ALINDI

İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde bulunan 10 katlı bir binanın en üst katında 24 Nisan gecesi meydana gelen yangın, mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, komşuların da müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Olay sırasında evde bulunan Sefo'nun ablası ve ailenin kedilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Dumandan etkilenen kimsenin olmaması yüreklere su serpti.

KOLTUK ALEV ALDI

İtfaiye ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelere göre, yangının evdeki bir koltuğun alev almasıyla başladığı belirlendi. Yangının çıkış sebebinin sobadan sıçrayan kıvılcım ya da söndürülmemiş bir sigara izmariti olabileceği üzerinde duruluyor. Ancak kesin nedenin, sürdürülen teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından netlik kazanacağı ifade edildi. Yangının büyümeden söndürülmesi olası bir faciayı önlerken, olayla ilgili resmi soruşturmanın devam ettiği bildirildi.