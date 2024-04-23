Şehit ailesine ait piyasa değeri 90 bin TL olan 300 litre zeytinyağı çaldılar, yakalandılar - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şehit ailesine ait piyasa değeri 90 bin TL olan 300 litre zeytinyağı çaldılar, yakalandılar

Geniş Video İzle

Şehit ailesine ait piyasa değeri 90 bin TL olan 300 litre zeytinyağı çaldılar,yakalandılar Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde şehit ailesine ait piyasa değeri 90 bin TL olan 300 litre zeytinyağını çalan 2 şüpheli, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yakalanarak, adliyeye sevk edildi.

23.04.2024 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehit ailesine ait piyasa değeri 90 bin TL olan 300 litre zeytinyağı çaldılar,yakalandılar

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde şehit ailesine ait piyasa değeri 90 bin TL olan 300 litre zeytinyağını çalan 2 şüpheli, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yakalanarak, adliyeye sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Aydın Mahallesi'nde şehit ailesine ait bir depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depoya giren 2 hırsız, Şehit Süleyman Gür'ün ailesine ait litresi 300 TL olan 300 litre zeytinyağını çalıp kayıplara karıştı. Yağların çalındığını anlayan aile, durumu polise bildirdi. Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için sıkı takip başlattı. Olayın yaşandığı deponun çevresindeki ve depoya yakın iş yeri ve caddelerdeki kameraları inceleyen ekipler, 4 gün süren sıkı takibin ardından zeytinyağını çalan şahısların Emir Ahmet E. ve Ramazan Ö. olduğunu tespit etti. Kimliği tespit edilen şahıslar, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Karakolda işlemleri tamamlanan Emir Ahmet E. ve Ramazan Ö., sağlık kontrolünden geçirilerek Gazipaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

Şehit ailesine ait piyasa değeri 90 bin TL olan 300 litre zeytinyağı çaldılar, yakalandılar
Kaynak: İHA

Zeytinyağı, Gazipaşa, Antalya, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şehit ailesine ait piyasa değeri 90 bin TL olan 300 litre zeytinyağı çaldılar, yakalandılar - Son Dakika


16:22 Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı
15:43 Çevreye aldırış etmeden çatışmaya girdi Saldırgan meğerse halüsinasyon görüyormuş Çevreye aldırış etmeden çatışmaya girdi! Saldırgan meğerse halüsinasyon görüyormuş
15:24 AK Partili Yenişehirlioğlu “Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim“ dediği saatini eliyle kapattı AK Partili Yenişehirlioğlu "Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim" dediği saatini eliyle kapattı
14:29 İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı
12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Kayyum’’ sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Kayyum'' sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz
15:58 Icardi’den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı Icardi'den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı
15:07 Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı’nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı
14:13 23 Nisan kutlamalarında “Puta tapmayın“ diye bağıran şahıs gözaltına alındı 23 Nisan kutlamalarında "Puta tapmayın" diye bağıran şahıs gözaltına alındı
13:26 Bekçi ile boksör arasında sopalı ’pitbull’ kavgası Bekçi ile boksör arasında sopalı 'pitbull' kavgası
13:08 Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi
12:04 Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir
11:50 Kur’an-ı Kerim’in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu Kur'an-ı Kerim'in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu
11:25 Kocasını terk edip büyüttüğü üvey oğluyla kaçtı Eşler canlı yayında böyle yüzleşti Kocasını terk edip büyüttüğü üvey oğluyla kaçtı! Eşler canlı yayında böyle yüzleşti
11:15 Sivasspor maçı bardağı taşırdı Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım’ın ismini haykırıyor Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor
11:02 “Yerel Halk“ ifadesini kullandı mı Bakan Şimşek sessizliğini bozdu "Yerel Halk" ifadesini kullandı mı? Bakan Şimşek sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 16:42:06. #1.12#
SON DAKİKA: Şehit ailesine ait piyasa değeri 90 bin TL olan 300 litre zeytinyağı çaldılar, yakalandılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement