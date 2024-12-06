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Şehit babaya son bakış

Şehit babaya son bakış Şehit cenazesinde polisler de gözyaşlarını tutamadı İzmir şehidini gözyaşlarıyla uğurladı Şehit Mehmet Tozun'un annesi: "Peygamber efendimize komşu ol Mehmetim!

06.12.2024 17:36
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Şehit babaya son bakış

Şehit cenazesinde polisler de gözyaşlarını tutamadı

İzmir şehidini gözyaşlarıyla uğurladı

Şehit Mehmet Tozun'un annesi: "Peygamber efendimize komşu ol Mehmetim!"

Şehidin yaralanan arkadaşı: "Sen o kadar vicdanlıydın ki, cezaevi mahkumuna bile harçlık verirdin"

İZMİR - İzmir'in Seferihisar ilçesinde silahlı çatışma ihbarına giden ve saldırgan tarafından tabancayla vurularak yaralandıktan 16 gün sonra kaldırıldığı hastanede şehit düşen polis memuru Mehmet Tozun, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin yakınları cenazede baygınlık geçirirken çocukları da şehit babalarının tabutuna sarıldı. Şehidin 4 yaşındaki kızı Doğa'nın babasının tabutuna son bakışı yürek dağlarken, şehidin mesai arkadaşları da gözyaşlarını tutamadı.

20 Kasım akşamı saat 20.00 sıralarında Turabiye Mahallesi Hamamalanı mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, mahallede meydana gelen silahlı kavga ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edilmişti. Adrese intikal eden polis ekiplerine M.S.Ç. isimli şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. Saldırıda başkomiser Furkan Hakan Aşkın, polis memuru İbrahim Gümüştekin ve polis memuru Mehmet Tozun yaralanmıştı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 8 şüphelinin ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin 6'sı da tutuklandı. Meydana gelen olayda ağır yaralanan ve hastanede anestezi yoğun bakımda tedavisi süren Polis Memuru Mehmet Tozun (38), bu sabah saatlerinde kurtarılamayarak şehit oldu.

Ayakta durmakta güçlük çektiler

Şehit Tozun için bugün Seferihisar Fatma Tevfik Uyar Camiinde gerçekleştirilen cenaze törenine şehidin öğretmen eşi Sultan Bulut Tozun (35), oğlu Emir Ege (10), kızı Doğa Tozun (4), annesi Asiye Tozun, babası Ramazan Tozun, kardeşi Nevzat Tozun başta olmak üzere yakınlarıyla, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, şehidin meslektaşları katıldı. Şehidin naaşının başına annesi babası kardeşi ve evlatları da son kez geldi. Ayakta durmakta ve konuşmakta güçlük çeken eşi Sultan Bulut Tozun'a, yakınları destek oldu. Şehidin annesi Asiye Tozun ise, "Hani dayanacaktın ayağa kalkacaktın. Şimdi Peygamber Efendimize cennette komşu ol" dedi. Yakınları, gözyaşlarını tutamadı.

Polisin yaralanan arkadaşı: "Sen o kadar vicdanlıydın ki"

Törene katılanlar arasında olayda yaralanan polis memurlarından İbrahim Gümüştekin de yer aldı. Hastanedeki tedavisi sürerken ambulansla törene getirilen ve tekerlekli sandalyeyle maaşın başına gelen İbrahim Gümüştekin, son yolculuğuna uğurladığı arkadaşının fotoğrafını eline alıp "Sen kadar vicdanlıydın ki cezaevi mahkumunun cebine harçlık bile verirdin" dedi.

Babaya son bakış

Öte yandan şehidin 10 yaşındaki oğlu Emir Ege, babasının tabutunun başından dakikalarca ayrılmazken 4 yaşındaki kızı Doğa tabuta son kez baktı. Törene katılan protokol üyeleri aileyi teselli ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta TBMM Başkanı, İçişleri Bakanı ve CHP Genel Başkanı olmak üzere kamu kurum ve kuruluş ile siyasi parti temsilcileri törene çelenk gönderdi.

Kortejle uğurlandı

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası tören kıtası tarafından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı omuzlara alındı. Ardından tören kıtası tarafından şehidin naaşı, cenaze aracına taşınarak defnedilmek üzere Seferihisar Garnizon Şehitliğine götürüldü.

Kaynak: İHA

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