Şehit Cebrail Dündar şehadetinin sene-i devriyesinde kabri başında anıldı - Son Dakika
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Şehit Cebrail Dündar şehadetinin sene-i devriyesinde kabri başında anıldı

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Şehit Cebrail Dündar şehadetinin sene-i devriyesinde kabri başında anıldı Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 24 Aralık 2023 tarihinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar şehadetinin 1. sene-i devriyesi münasebetiyle kabri başında anıldı.

23.12.2024 18:29
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Şehit Cebrail Dündar şehadetinin sene-i devriyesinde kabri başında anıldı

MARDİN - Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 24 Aralık 2023 tarihinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar şehadetinin 1. sene-i devriyesi münasebetiyle kabri başında anıldı.

Vali Tuncay Akkoyun, şehit babası Yusuf Dündar, şehit ailesi ve beraberindekiler, şehidin kabrini ziyaret ederek dua etti. Şehit Cebrail Dündar için düzenlenen anma programında açıklamalarda bulunan Vali Tuncay Akkoyun; "Terörle mücadele başta olmak üzere huzurun ve güvenin sağlanması noktasında şehitlerimizin bize emanet ettiği bu vatan toprağında inşallah onların emanetine layık bir şekilde gayretimizi sürdürüyoruz. Kardeşimizin, aziz şehidimizin sene-i devriyesinde ailesinin bulunduğu mahallede Mevlid-i şerif programına katıldık. Şehidimizin kabri başında dualar ettik. Rabbim mekanını ali eylesin. Şehitlerimizin mekanını cennettir ona inanıyoruz. Rabbim cennetinde buluştursun. Devletimiz, huzur ve güvenin sağlanması konusunda dün olduğu gibi bugün de yarın da inşallah kararlı iradesini devam ettiriyor" dedi.

Kabirdeki anma töreninden sonra düzenlenen Mevlid-i şerif programına katılan Vali Akkoyun şehidin ailesi ve vatandaşlarla bir araya geldi. Programa, Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Cebrail Dündar şehadetinin sene-i devriyesinde kabri başında anıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şehit Cebrail Dündar şehadetinin sene-i devriyesinde kabri başında anıldı - Son Dakika


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