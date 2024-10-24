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Şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan'ın naaşı askeri törenle alındı

ANKARA - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne düzenlenen terör saldırısında, aracı gasp edilen ticari taksinin şoförü Murat Arslan'ın naaşı Kahramankazan Devlet Hastanesi'nden askeri törenle alındı

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine dün düzenlenen terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 2'si ağır olmak üzere 22 kişi yaralanmıştı. Şehit edilen 5 kişiden 1'i teröristlerce aracı gasp edilerek şehit edilen ticari taksinin şoförü Murat Arslan'ın naaşı Kahramankazan Devlet Hastanesi'nden askeri törenle alındı. Düzenlenen askeri törene, Arslan'ın ailesi, sevdikleri ve yakınları katıldı.

Şehit taksi şoförü Murat Arslan'ın cenazesi ilçede bulunan Ulu Camii'nde öğle namazını müteakip Kahramankazan'da defnedilecek.