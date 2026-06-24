Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut son yolculuğuna uğurlandı

Van'ın Erciş ilçesinde görevi başında geçirdiği trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazında ayakta durmakta güçlük çeken acılı baba Zeki Karabulut'a, oğlunun tabutuna koşarak öptü.

Van Erciş ilçesinde görevi başında geçirdiği trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut için Adana'da Buruk Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Mustafa Yavuz, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hulusi Kurtoğlu, protokol üyeleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazı sırasında ayakta durmakta güçlük çeken şehidin babası Zeki Karabulut'un elinden, Adana Valisi Mustafa Yavuz ile Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hulusi Kurtoğlu tuttu. Cenaze namazı sonrasında baba Zeki Karabulut, tabuta koştu. Baba Karabulut, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek son yolcuğuna uğurladı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut'un naaşı Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ADANA