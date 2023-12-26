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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenaze namazı öncesi CHP Genel Başkanı'nın çelengi parçalandı - Son Dakika
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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenaze namazı öncesi CHP Genel Başkanı'nın çelengi parçalandı

Malatya'da son yolculuğuna uğurlanan şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenaze namazı öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gönderdiği çelenk, cenaze namazına katılan vatandaşlar tarafından parçalanarak tören alanı dışına atıldı. Vatandaşlar alkış ve tekbirlerle çelengi parçalayan şahsa destek verdi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın\'ın cenaze namazı öncesi CHP Genel Başkanı\'nın çelengi parçalandı
26.12.2023 - 13:21,
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Malatya'da son yolculuğuna uğurlanan şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenaze namazı öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gönderdiği çelenk, cenaze namazına katılan vatandaşlar tarafından parçalanarak tören alanı dışına atıldı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üsse bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan hain saldırıda Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın şehit oldu. Şehit Emre Taşkın, Malatya'da öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazı öncesinde cenaze namazına katılan vatandaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) tepki gösterdi. Vatandaşlar olduğu iddia edilen bir şahıs ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gönderdiği çelengi parçalayarak, tören alanı dışına attı.

Bu esnada cenazeye katılan vatandaşlar da alkış ve tekbirlerle çelengi parçalayan şahsa destek vererek, "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez ve tekbir" sloganları attı. - MALATYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Malatya, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenaze namazı öncesi CHP Genel Başkanı'nın çelengi parçalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenaze namazı öncesi CHP Genel Başkanı'nın çelengi parçalandı - Son Dakika
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