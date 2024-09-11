Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kökcü'nün Cenazesi

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Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kökcü son yolculuğuna uğurlandı

MALATYA - İzmir'in Menemen ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan evli iki çocuk babası Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü, memleketi Malatya'da düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Seddar Yavuz, 2. Ordu Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mustafa Er, Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, askeri ve polis erkanı, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Ramazan Dolu tarafından kılınan cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı askeri bando eşliğinde şehitliğe topçu aracına alındı. Vatandaşların da tekbirlerle eşlik ettiği törende şehit Uzman Çavuş Mehmet Kökcü daha sonra Malatya Şehitliği'nde gözyaşları arasında defnedildi.