Şehit ve gazi ailelerinden Bahçeli'nin açıklamalarına destek - Son Dakika
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Şehit ve gazi ailelerinden Bahçeli'nin açıklamalarına destek

Şehit ve gazi ailelerinden Bahçeli\'nin açıklamalarına destek
10.07.2025 11:13  Güncelleme: 11:14
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Şehit ve gazi aileleri Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye'nin bekasına, iç huzuruna ve hukuk düzenine yönelik tehditlere karşı TBMM kürsüsünden yaptığı açıklamaların, millet vicdanının sesi, devlet aklının kararlılığı olduğunu dile getirdi.

Şehit ve gazi aileleri Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye'nin bekasına, iç huzuruna ve hukuk düzenine yönelik tehditlere karşı TBMM kürsüsünden yaptığı açıklamaların, millet vicdanının sesi, devlet aklının kararlılığı olduğunu dile getirdi.

Şehit ve gazi aileleri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını desteklediklerini belirterek, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazı zehirlenmesi sonucu şehit düşen 12 kahraman askere Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz millete başsağlığı dileklerini iletti. Şehit ve gazi aileleri adına açıklama yapan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, "Huzur ve barış yolunda, vatanın dağlarında şehit düşen her Mehmetçik, bu topraklara düşman postu değmesin diyedir. Bunu görmezden gelenlerin, şehitler üzerinden provokasyon üretmeye çalışanların kimlere hizmet ettiği bellidir. Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği gibi; Türkiye bugün "Terörsüz Türkiye" idealine bir adım daha yaklaşmıştır. Bu hedef artık yalnızca siyasi bir söylem değil, devletin temel politikasıdır. Bu uğurda mücadele eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve devletimizin tüm kurumlarına desteğimiz tamdır. Ancak ne yazık ki, içerideki bazı siyasiler, özellikle ana muhalefet partisi genel başkanı Özgür Özel ve etrafındaki bazı isimler, millet iradesini sokağa çağırarak provoke etmeye çalışmaktadır. Siyaseti milletin huzurunda, sandıkta yapmak yerine sokakta tahrik diliyle yürütmek, açıkça demokrasiye kast etmek demektir. "Hayırdır Özgür Bey, darbe mi düşünüyorsunuz?" sorusu, sadece bir siyasi eleştiri değil; milletin yüreğinde yanan haklı bir şüphedir. Belediyelerdeki yolsuzluk iddiaları ortadadır. Rüşvet çarkının nasıl işlediği gün yüzüne çıkmaktadır. Bahçeli'nin de işaret ettiği gibi, CHP belediyeleri birer yönetim değil, adeta organize suç merkezleri haline gelmiştir. Kim ne yapmışsa, hukuk önünde hesabını vermelidir. Suç varsa cezası, iftira varsa bedeli olmalıdır. Ayrıca yargı süreçlerinin açık ve şeffaf yürütülmesi, kamuoyunun beklentisidir. Duruşmalar canlı yayınlansın diyen CHP, gerçekten masumsa neden korkmaktadır? Milletin vicdanı karşısında "ak koyun kara koyun" ortaya çıksın diyecek yürek varsa, buyurun ekranlara. Bizler, milletimizin birlik ve beraberliğini tehdit eden her dilin ve girişimin karşısındayız. Sandığı korumak, milli iradeye sahip çıkmaktır; sokağı kışkırtmak ise demokrasiye ihanettir" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şehit ve gazi ailelerinden Bahçeli'nin açıklamalarına destek - Son Dakika

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