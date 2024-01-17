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Şeker fabrikasında bekleyen kamyon alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Şeker fabrikasında bekleyen kamyon alevlere teslim oldu

Burdur'da gece saatlerinde şeker fabrikası içinde sıra beklerken bir anda alev alan kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi. Kamyonun alevleri çevredeki diğer şoförlerin cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi ve yangın söndürüldü.

17.01.2024 - 20:00,  Güncelleme: 20:03
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Şeker fabrikasında bekleyen kamyon alevlere teslim oldu

BURDUR - Burdur'da gece saatlerinde şeker fabrikası içinde sıra beklerken bir anda alev alan kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Burdur Şeker Fabrikası içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrika içerisinde sıra bekleyen Salih Altay'a ait olan ve Şükrü Çevik tarafından kullanılan 15 AY 952 plakalı kamyon bir anda alev aldı. Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, kamyon kullanılamaz hale geldi. Araçta çıkan yangın ise çevredeki diğer şoförlerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şeker fabrikasında bekleyen kamyon alevlere teslim oldu
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Şeker fabrikasında bekleyen kamyon alevlere teslim oldu - Son Dakika


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