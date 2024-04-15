Selçuk Bayraktar'tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt - Son Dakika
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Selçuk Bayraktar'tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt

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Ramazan Bayramı dolayısıyla sınır birliklerini ziyaret eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Hakkari Çukurca'dan bir fotoğraf paylaştı. Bayraktar'ın pozuna, terör örgütü yandaşı yabancı bir gazeteci "Defol Kürdistan'dan" yorumu yaptı. Bayraktar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hem Türkçe hem de Kürtçe olarak "Burası Türkiye; Türklerle Kürtlerin yüzyıllardır kardeşçe yaşadığı yer" şeklinde yanıt verdi.

15.04.2024 23:25  Güncelleme: 23:29
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın, terörden temizlenen Hakkari Çukurca'dan paylaştığı fotoğrafa, terör örgütü yandaşı bir gazeteci yorum yaptı. Bayraktar, hakaret içerikli yoruma Türkçe ve Kürtçe yanıt verdi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ile Türk mühendislerince üretilmiş yüksek teknolojiyle donatılmış sınır ve ötesindeki birlikler ile üs bölgelerinde görevli Mehmetçiklere Ramazan Bayramı ziyareti gerçekleştirdi.

Selçuk Bayraktar, terör örgütü yandaşına ağzının payını verdi: Burası Türkiye

TERÖR ÖRGÜTÜ YANDAŞI GAZETECİDEN ALÇAK PROVOKASYON

Terörden temizlenen Hakkari Çukurca'da, bölgede nadir bulunan ters lale ile fotoğraf çekilen Bayraktar, o pozunu sosyal medya hesabından "Zap Suyu üzerinde ters lale mevsimi" notuyla paylaştı. Adı Frederike Geerdink olan terör örgütü yandaşı bir gazeteci ise Bayraktar'ın fotoğrafına "Defol Kürdistan'dan." yorumu yaptı.

Selçuk Bayraktar, terör örgütü yandaşına ağzının payını verdi: Burası Türkiye

HEM TÜRKÇE HEM DE KÜRTÇE PAYLAŞIM YAPTI

Selçuk Bayraktar, terör örgütü yandaşı gazetecinin provokatif yorumuna hem Türkçe hem de Kürtçe paylaşımla yanıt verdi. Bayraktar, "Burası Türkiye; Türklerle Kürtlerin yüzyıllardır kardeşçe yaşadığı yer." ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar\'tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3.Sayfa

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Son Dakika 3.Sayfa Selçuk Bayraktar'tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Turhallı: BAYRAKTAR TÜRK'ÜN GURURU HERKES HADDİNİ BİLSİN 360 35 Yanıtla Can Vatan: Bu Ülkenin Heryeri Türkiye Cumhuriyetidir ALLAHIN İzniyle Kıyamete Kadar Öyle Kalacakdır Hayinler Böyle Bilsin. 9 0
  • sait turk: zaten ses nedense hep Türk yada Kürt olmayanlardan geliyor, yani şunu iyi anlayın Pkk asla Kürtleri temsil eden mevki değil içinde kimi ararsanız var! 343 16 Yanıtla Yunus Kurt: Seni tebrik ederim bir Kürt olarak çok doğru söylüyorsun ya bizim neyimiz geçinmiyor Anlamış değilim?? 207 24
  • Gümdem takibi: Bayraktar ile mehmetçik emin ellerde ?? 269 23 Yanıtla
  • Mustafa Akhan: Bahçeli Kürtçe kısmına gocunmuş olabilir 72 164 Yanıtla Sami Göksu: Sayın bahceli her defasında kürk kardeşlerimiz der sen baya gocunmuşun şırnakta il binası açıldı bu seni takmin eder umarız 133 40 Çağatay Kurt: Kuyruk acın var galiba krem sür geçer , geçmezse haber ver 28 14
  • Mustafa karaca: Allah soyunuzu çoğaltsın.Allah emeği geçen herkesten razı olsun.ülkemizde kim iyi bir şey yaparsa, onu taş yağmuruna tutarlar.Allaha emanet olun. 214 18 Yanıtla
  • Ali Durmaz: cumhurbaşkanlığı seçiminde ak parti'nin adayı yavaş yavaş belli oluyor. selçuk bayraktar'ı parlatma çalışmaları başlamış görünüyor. haluk bayraktar ekrem imamoğlu'na laf atıyor, selçuk bayraktar askeri üsleri geziyor. ne idüğü belirsiz bir hesap alakasız tweet atıyor. sosyal medya bu tweet üzerinden yıkılıyor. 32 113 Yanıtla
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