Selektör Kavgasında Öldürülen Kişiyle İlgili Yeni Detaylar Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Selektör Kavgasında Öldürülen Kişiyle İlgili Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde yol kenarında ölü bulunan Erkan Arman'ın selektör yapma sebebiyle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayete ilişkin 1'i kadın 8 kişi daha gözaltına alındı.

08.03.2024 18:52  Güncelleme: 19:07
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"Selektör" canından etti

Yol kenarında ölü bulunmuştu, o kavganın sebebi ortaya çıktı: 8 şüpheli daha gözaltına alındı

SAKARYA - Sakarya'nın Geyve ilçesinde 52 yaşındaki Erkan Arman'ın yol kenarında bıçaklanmış halde ölü bulunmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Arman'ın olay günü alkollü eğlence mekanından çıktıktan sonra trafikte "selektör yapma" sebebiyle çıkan kavgada öldürüldüğü öğrenilirken, cinayete ilişkin 1'i kadın 8 kişi daha gözaltına alındı.

D-650 kara yolu Alifuatpaşa mevkiinde 22 Şubat'ta meydana gelen olayda, Erkan Arman alkollü eğlence mekanından çıktıktan bir süre sonra aracının önünde hareketsiz şekilde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde Arman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otopsi merkezinde yapılan ilk incelemede Arman'ın bıçaklanma neticesinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, K.A. ve S.Y. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen K.A. "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.Y. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Erkan Arman'ın öldürülmesine ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri olaya karıştığı düşünülen H.B. isimli şüpheliyi Muğla'nın Bodrum ilçesinde saklandığı adreste; U.Y. ve Ü.T. isimli kişileri de yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B. tutuklandı, diğer 5 şüpheli de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Cinayete ilişkin 8 kişi daha gözaltına alındı

Olaya ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Erkan Arman'ın alkollü eğlence mekanından çıktıktan sonra trafikte selektör yaptığı gerekçesiyle aracının durdurulduğu ve çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldüğü bildirildi. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle 8 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler H.B. ve E.G. (35), yardım ve yataklık yaptığı değerlendirilen Ş.A. ile Ş.Ç.S. isimli toplam 8 şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Sakarya, Geyve, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Selektör Kavgasında Öldürülen Kişiyle İlgili Yeni Detaylar Ortaya Çıktı - Son Dakika

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