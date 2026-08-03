Selimiye Camii'nde Şüpheli Ölüm - Son Dakika
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Selimiye Camii'nde Şüpheli Ölüm

Selimiye Camii\'nde Şüpheli Ölüm
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Erzurum'da bir şahıs, Selimiye Camii'nde asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bulunan Selimiye Camii'nde bir şahıs, asılı halde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, yatsı namazı saatlerinde meydana geldi. Namaz kılmak için camiye gelen bir vatandaş, içeride asılı halde bulunan şahsı fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri camide ve çevresinde geniş çaplı inceleme başlatırken, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın intihar mı yoksa farklı bir nedenle mi meydana geldiği, yapılacak otopsi ve soruşturmanın ardından netlik kazanacak. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Erzurum, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Selimiye Camii'nde Şüpheli Ölüm - Son Dakika

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