Serenay Sarıkaya'nın ifadesi ortaya çıktı! - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Serenay Sarıkaya'nın ifadesi ortaya çıktı!

Geniş Video İzle

ID İletişim'in kurucusu ve birçok ünlü ismin menajerliğini yapan Ayşe Barım, bir süredir sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme geliyor. Konu hakkında ifadeye çağrılan Serenay Sarıkaya'nın ifadesi ortaya çıktı. İşte Serenay Sarıkaya'nın ifadesi...

16.01.2025 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, oyuncu Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye gitti.

'Çalışma hürriyetinin ihlali' ve 'şantaj' gibi iddialara ilişkin ifadeye çağrılan Sarıkaya, avukatı ile birlikte daha sonra Talimat Bürosu'nda yaklaşık 30 dakika ifade verdi.

"DİŞİMLE TIRNAĞIMLA BU GÜNLERE GELMİŞİM"

İfade işlemlerinin ardından adliyenin B kapısı önünde basın mensuplarına açıklama yapan Sarıkaya, "Her şey yolunda, bir problem yok çok şükür. Hakkımızda çıkan yalan ve iftira. Gerçekten noktasına, virgülüne kadar aslı astarı olmayan gerçek dışı iddiaların son bulması için ifademe başvuruldu. İfademi verdim, hiçbir problemim yok. Kendi adıma, benim adıma da yönlendirilen bu iddialar ve iftiralarla alakalı ben de hukuki bir süreç başlatacağım.

Serenay Sarıkaya'nın ifadesi ortaya çıktı!

Şu anda soruşturma kapsamında olduğu için başka söyleyebileceğim bir şey yok. Dişimle tırnağımla bu günlere gelmişim, bu bir itibarsızlaştırma çabası ama sorun değil. Bu işler böyle olmaz. Zaten gerçek çok net bir şekilde ortada. O yüzden ifademizi verdik ve gidiyoruz. Sürece bakacağız. Teşekkür ederim" dedi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sarıkaya'nın savcılıktaki ifadesi de ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre; Mert Demir'le karşılıklı iradeleri doğrultusunda bir buçuk yıldır duygusal beraberlik yaşadığını, Ayşe Barım'ın bu ilişki için herhangi bir telkin ya da yönlendirmede bulunmadığını ifade etti.

Serenay Sarıkaya'nın ifadesi ortaya çıktı!

Ünlü oyuncu bir iş adamından Ayşe Barım'ın 5 milyon dolar rüşvet aldığına dair bir bilgisinin olmadığını, bu beraberlik için bir para almadığını belirtti.

"BASKI YOK"

"Ayşe Barım tarafından size bir baskı veya tehdit yapıldı mı?" sorusunu da yanıtlayan oyuncu "Hayır, bana herhangi bir baskısı olmadı" yanıtını verdi.

Serenay Sarıkaya'nın ifadesi ortaya çıktı!
Serenay Sarıkaya\'nın ifadesi ortaya çıktı!

Serenay Sarıkaya, Mert Demir, Ayşe Barım, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Serenay Sarıkaya'nın ifadesi ortaya çıktı! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Osman Kaan:
    Para aldım 5 milyon euro deyip kendini mi ihbar edecekti, bana o kadar para verseler tüm sülalemi silerim 25 1 Yanıtla
  • 19815530:
    bu haberleri 10 sene önce duysak şaşırırdık 20 sene önce duysak hayrete düşerdik 30 sene önce duysak inanmazdık:)))) 15 0 Yanıtla
  • Muzaffer Karagöz:
    sorun olsa ne olur olmasa ne olur ülkeye bir faydanmı var 13 0 Yanıtla
  • Vatanperver adam:
    kicinizi başınızı açarak ahlaksızlık yaparak değil yani öylemi buna kim inanır 10 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    tek gecelik vip esc bu 3 0 Yanıtla
  • Vadaa:
    gay sever 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:23 Süper Lig’de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak Süper Lig'de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak
14:47 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
14:05 Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı
13:48 Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı
22:29 Cristiano Ronaldo’ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
22:09 Joe Biden’dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi
21:50 İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray’a Wilfried Zaha piyangosu vurdu İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray'a Wilfried Zaha piyangosu vurdu
21:47 21 yıl sonra kritik ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara’da konuk edecek 21 yıl sonra kritik ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuk edecek
21:42 RTÜK, Zahide Yetiş’in programındaki skandala ilişkin inceleme başlattı RTÜK, Zahide Yetiş'in programındaki skandala ilişkin inceleme başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 16:07:05. #1.11#
SON DAKİKA: Serenay Sarıkaya'nın ifadesi ortaya çıktı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.