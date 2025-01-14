Serenay Sarıkaya Savcılığa Çağrıldı

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Menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, oyuncu Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla ifade vermek üzere Savcılığa çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Serenay Sarıkaya gibi bazı sanatçıların ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilerek maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın 'çalışma hürriyetinin ihlali' ve 'şantaj' gibi iddialara ilişkin olduğu öğrenilmişti. Soruşturma kapsamında Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri de uygulanmıştı.

Serenay Sarıkaya ifade verecek

Soruşturma çerçevesinde oyuncu Serenay Sarıkaya da tanık sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıldı. Sarıkaya'nın yarın 11.00 sıralarında Savcılığa ifade vermesi bekleniyor. - İSTANBUL