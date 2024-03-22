Ankara'da belediye otobüsünün altında kalarak hayatını kaybeden ses sanatçısı Metin Çelik'in oğlu Mahsun Çelik, babasının girdiği bunalım sebebiyle otobüsün önüne bilerek atladığını söyledi. Olaydan yarım saat önce sosyal medya hesabından, "Beni evlatlarımdan başkası affetmesin" şeklinde paylaşımda bulunan Çelik için Pir Sultan Abdal Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda ses ve enstrüman sanatçısı Metin Çelik (50), belediye otobüsünün altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Yakınları tarafından cenazesi Adli Tıp Kurumundan teslim alınan Çelik için Pir Sultan Abdal Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Çelik'in cenazesi gözyaşları arasında defnedilmek için Karşıyaka Mezarlığına götürüldü. Sanatçı Çelik'in oğlu Mahsun Çelik ise babasının son zamanlarda bunalımda olduğunu ve dün kendi isteğiyle otobüsün önüne atladığını söyledi. Vefatı öncesi sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Çelik'in son gönderisinde, "Beni evlatlarımdan başkası affetmesin" şeklindeki paylaşımı ise dikkat çekmişti.
"Son birkaç gündür canı sıkkınmış"
Olayla ilgili konuşan Mahsun Çelik, "Babam Kızılay'a gitmiş. Orada da kendisini otobüsün önüne atmış. Kız kardeşim, babamın paylaşımlar yaptığını söylemişti. Son birkaç gündür canı sıkkınmış. Ben de bir şeyler olduğunu hissettim. Evine gittim, çilingirle kapıyı açtırmayı çalıştım. Ardından da öldüğünün haberi geldi. İkimiz de sanatçıydık. En son yaptığımız şarkılar hakkında konuştuk. Bana, 'Kilo ver, sen güzel sanatçı olacaksın. Sen bu ailenin kurtarıcısısın, seni çok seviyorum, iyi ki benim oğlumsun' demişti. Çok eğlenceli birisiydi. Herkes severdi. Kimseye zararı yoktu. Hep iyilik yapardı. İki gündür keyfi yokmuş. 'Eskiden çok iyi sanatçıydım, artık kimse yanımda değil' demişti. Psikolojik buhrana girmişti. Kendisini yalnız hissediyordu" dedi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ses Sanatçısı Metin Çelik'in Oğlu: Babam Bunalımda Otobüsün Önüne Atladı - Son Dakika
Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, satışı yasak olan 14 adet kırmızı gagalı cennet papağanı ele geçirildi. Şüpheliye 112 bin lira idari para cezası uygulandı ve papağanlar İzmir Sasalı Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.
İstanbul merkezli 10 ilde vatandaşlarımıza ait adres, tapu ve eğitim bilgileri gibi kişisel verileri sosyal medya platformlarında satan 'Nitelikli Dolandırıcılara' karşı başlatılan 'Sibergöz-29' operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı.
Rize'nin Mermerdelen Mahallesi'nde komşu olan bir grup arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'da, hakkında 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari N.E, İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde eski eşine ait evde yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde çıkan yangında ev küle dönerken, yanmayan iki adet Kur'an-ı Kerim itfaiye ekipleri tarafından ev sahibine teslim edildi.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, Ankara, Aydın ve Yalova illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken, birçok elektronik cihaz ve para ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.
Eskişehir'de mahkeme kararına rağmen yol kenarı otoparklarından para alınması devam ediyor. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in davası zaman aşımından düştü.
Kayseri'de polis memuru Murat Akpınar'ı öldüren sanığa 'kasten öldürme' suçundan 41 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Sanık A.T.'ye 'olası kastla öldürme' suçundan 25 yıl, 2 ayrı 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl 3 ay ve 'yaralama' suçundan 2 yıl hapis cezası verildi. Sanık C.T. ise 'silahla tehdit' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Malet-2 Konteyner kentte meydana gelen 9 ayrı klima hırsızlığı olayı sonrası polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda zanlı M.S.U. yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada, Savcılığa ifade veren Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in ifadesi ortaya çıktı.
Sizin düşünceleriniz neler ?