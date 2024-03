Seyhan, otomobilinin boyasını beğenmediği için çıkan tartışmada öldürülmüş

3.Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tartıştığı 19 yaşındaki Seyhan Can'ı göğsünden bıçaklayarak öldüren oto boyacısı Murathan Erdoğan, tutuklandı. Erdoğan'ın ifadesinde, "Seyhan Can'ın otomobilini boyadık ancak boyayı beğenmediği için paranın bir kısmını ödemedi. Babasını arayarak kalan parayı aldık. Bunun üzerine önce telefonda tartıştık. Ardından eve geldi, yaşanan tartışmada bu olay yaşandı." dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 07.00 sıralarında Yeni Sanayi Mahallesi 549 Sokak'ta bir evde meydana geldi. Seyhan Can, oto boyacısı Murathan Erdoğan ve babası Seçkin Erdoğan'ın evine gitti. Dışarıya çıkan baba ve oğlu ile Can arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada evden bıçak alıp gelen Murathan Erdoğan, çıkan arbede sırasında Can'ı göğsünden yaraladı. Kanlar için yere yığılan Can, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Can burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OĞUL TUTUKLANDI, BABASI SERBEST KALDI

Polis ekipleri Seçkin Erdoğan ile cinayet şüphelisi olduğu belirtilen oğlu Murathan Erdoğan'ı gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Murat Erdoğan tutuklanırken, babası Seçkin Erdoğan ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

OTOMOBİLİNİN BOYASINI BEĞENMEMİŞ

Murathan Erdoğan'ın polisteki ifadesinde, "Seyhan Can'ın otomobilini boyadık. Ancak boyayı beğenmediği için paranın bir kısmını ödemedi. Babasını arayarak kalan parayı aldık. Bunun üzerine önce telefonda tartıştık. Ardından eve geldi. Yaşanan tartışmada bu olay yaşandı." dediği öğrenildi.