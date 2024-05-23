İran Cumhurbaşkanı Reisi\'nin defnedileceği türbede izdiham yaşanıyor

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Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi vasiyeti üzerine doğduğu yer olan Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'ne defnedilecek. Törenlere yüz binlerce kişi katılırken, Reisi ülkede türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak.

Geçtiğimiz günlerde Doğu Azerbaycan eyaletinde meydana gelen helikopter kazasında beraberindeki heyetle birlikte can veren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için 3 gündür düzenlenen törenlerde sona gelindi. Tebriz, Kum, Tahran'dan sonra Bircend'de düzenlenen veda törenlerinin ardından son durak Meşhed kentine yüz binlerce kişi akın etti.

VASİYETİ ÜZERİNE İMAM RIZA TÜRBESİ'NE DEFNEDİLECEK

Reisi'nin cenazesinin vasiyeti üzerine doğduğu yer olan Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'ne defnedilecek. Meşhed'de toplanan yüz binlerce kişi Cumhurbaşkanı Reisi'nin tabutuna yaklaşabilmek için adeta birbiriyle yarışıyor.

TÜRBEYE DEFNEDİLEN İLK ÜST DÜZEY SİYASETÇİ

Reisi'nin defnedileceği İmam Rıza Türbesi İran'ın en kutsal İslami mekanı olarak kabul ediliyor. Altın kubbeli İmam Rıza türbesi ve çevresinde yoğun kalabalık gözlendi. Reisi, ülkede türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak ve bu da büyük bir onuru temsil ediyor.