Fenerbahçe'de seçimler yaklaşırken yeniden aday olan mevcut başkan Ali Koç'un ardından diğer başkan adayı Aziz Yıldırım'ın da yönetim kurulu listesi belli oldu.
İşte Aziz Yıldırım'ın listesi;
Mithat Yenigün
Mahmut Uslu
Cengiz Erdem
Nihat Özbağı
İlhan Ekşioğlu
Mehmet İman
Önder Fırat
Fatih Öztürk
Murat Salar
Batuhan Özdemir
Ömer Onan
Hande Tibuk
Ahmet Özokur
Emin Selim Akgül
Mustafa Aydın Acun
Emrah Tünay
Mehmet Engin Özturan
Kemal Fatih Aslan
Berkay Erdim
Tuna Akın
Son Dakika › Spor › Bazı isimlere çok şaşıracaksınız! İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi - Son Dakika
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