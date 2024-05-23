Bazı isimlere çok şaşıracaksınız! İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi - Son Dakika
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Bazı isimlere çok şaşıracaksınız! İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi

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Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın, seçimlere gireceği yönetim kurulu listesi belli oldu. Yönetimde; Mahmut Uslu, İlhan Ekşioğlu, Selim Kosif ve TBF Başkanvekili Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur gibi isimler dikkat çekti.

23.05.2024 18:28
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Fenerbahçe'de seçimler yaklaşırken yeniden aday olan mevcut başkan Ali Koç'un ardından diğer başkan adayı Aziz Yıldırım'ın da yönetim kurulu listesi belli oldu.

İşte Aziz Yıldırım'ın listesi;

ASİL

Mithat Yenigün

Mahmut Uslu

Cengiz Erdem

Nihat Özbağı

İlhan Ekşioğlu

Mehmet İman

Önder Fırat

Fatih Öztürk

Murat Salar

Batuhan Özdemir

Ömer Onan

Hande Tibuk

Ahmet Özokur

YEDEK

Emin Selim Akgül

Mustafa Aydın Acun

Emrah Tünay

Mehmet Engin Özturan

Kemal Fatih Aslan

Berkay Erdim

Tuna Akın

Sürpriz isimler var! Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu
Bazı isimlere çok şaşıracaksınız! İşte Aziz Yıldırım\'ın yönetim kurulu listesi

Aziz Yıldırım, Ahmet Özokur, Selim Kosif, Mahmut Uslu, Fenerbahçe, Ömer Onan, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bazı isimlere çok şaşıracaksınız! İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • barış özcan: Aziz Yıldırım gelsin istiyorum ama Ali Koç un listesi bu listeyi yer. Aziz başkan işin zor ve zamanda kısıtlı, sonuç belli gibi. 15 7 Yanıtla
  • Depechs Modes: ali koç show yapar 0 6 Yanıtla
  • Ozcan Yildirim: nhy 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Bazı isimlere çok şaşıracaksınız! İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi - Son Dakika
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