Bazı isimlere çok şaşıracaksınız! İşte Aziz Yıldırım\'ın yönetim kurulu listesi

Spor

"Öyle bir takım kuracağız ki şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak"

Fenerbahçe'de seçimler yaklaşırken yeniden aday olan mevcut başkan Ali Koç'un ardından diğer başkan adayı Aziz Yıldırım'ın da yönetim kurulu listesi belli oldu.

İşte Aziz Yıldırım'ın listesi;

ASİL

Mithat Yenigün

Mahmut Uslu

Cengiz Erdem

Nihat Özbağı

İlhan Ekşioğlu

Mehmet İman

Önder Fırat

Fatih Öztürk

Murat Salar

Batuhan Özdemir

Ömer Onan

Hande Tibuk

Ahmet Özokur

YEDEK

Emin Selim Akgül

Mustafa Aydın Acun

Emrah Tünay

Mehmet Engin Özturan

Kemal Fatih Aslan

Berkay Erdim

Tuna Akın