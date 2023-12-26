Adana\'da 58 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 12 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Seyhan polisi bir hafta boyunca yaptığı çalışmalarda 58 ruhsatsız silah ele geçirirken 12 şüpheli tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü "Huzurunuz gururumuzdur" sloganıyla sokaklarda suçlu ve suç unsuruyla mücadeleye devam ediyor. Bu çerçevede ilçeye bağlı araştırma ve devriye ekipleri ile bekçiler bir hafta boyunca yaptıkları uygulamalarda,42 ruhsatsız tabanca, 14 ruhsatsız tüfek, 2 kurısıkı tabanca ile 987 mühimmat ele geçirdi. Yapılan baskınlarda silah yapımında kullanılan,52 tabanca gövdesi, 50 icra yayı, 49 icra mili, 48 kurusıkı namlusu, 13 namlu, 6 sürgü, 3 kabza ve 78 şarjör ele geçirdi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ele geçirilen mermiler ile "Şehitler Ölmez" yazısı yazılarak şehit düşen 12 kahraman Türk askerini unutmadı.

Ekipleri yaptığı uygulamalar sırasında silahların yanı sıra 1 kilogram 811 gram uyuşturucu, 376 uyuşturucu hap, 48 litre kaçak içki, 105 elektronik sigara da ele geçirildi.

Araçların plaka ve şase sorgularında çalıntı olduğu tespit edilen 9 araç yakalanarak sahiplerine teslim edildi. Yapılan GBT sorgularında ise çeşitli suçlardan aranan 273 kişi yakalandı.

Ruhsatsız tabanca ile yakalanan 12 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 19 kişide adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA