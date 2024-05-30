Seyir halindeki araç alevlere teslim oldu
HATAY - Hatay'da seyir halindeyken yanmaya başlayan araçta maddi hasar oluştu.
Yangın, Antakya - İskenderun karayolu Serinyol Mahallesi kampüs kavşağında meydana geldi. Seyir halindeki FORD marka hafif ticari araç alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Müdahalenin ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangın sonrası araçta hasar meydana geldi.
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