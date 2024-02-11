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Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü...O anlar kamerada

BURSA - Bursa'da seyir halindeki bir otomobil, motor kısmından alev almaya başladı. Hızla büyüyen alevler trafiği ortasında aracı sararken, itfaiye ekiplerinin döndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Acemler mevkiinde meydana geldi. Trafikte sürücüsünün idaresindeki bir otomobil orta şeritte ilerlerken motor kısmından arıza yaptı. Yükselen dumanlar yerini alevlere bırakınca araç sahibi yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Fakat tüm müdahalelere rağmen araç alev topuna dönen aracı ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araç ise kullanılamaz hale geldi