Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü...O anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü...O anlar kamerada

Bursa'da seyir halindeki bir otomobil, motor kısmından alev almaya başladı. Hızla büyüyen alevler trafiği ortasında aracı sararken, itfaiye ekiplerinin döndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araç ise kullanılamaz hale geldi.

11.02.2024 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü...O anlar kamerada

BURSA - Bursa'da seyir halindeki bir otomobil, motor kısmından alev almaya başladı. Hızla büyüyen alevler trafiği ortasında aracı sararken, itfaiye ekiplerinin döndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Acemler mevkiinde meydana geldi. Trafikte sürücüsünün idaresindeki bir otomobil orta şeritte ilerlerken motor kısmından arıza yaptı. Yükselen dumanlar yerini alevlere bırakınca araç sahibi yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Fakat tüm müdahalelere rağmen araç alev topuna dönen aracı ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araç ise kullanılamaz hale geldi

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü...O anlar kamerada
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İtfaiye, Bursa, İtfaiye, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü...O anlar kamerada - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 19:41:47. #1.11#
SON DAKİKA: Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü...O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement