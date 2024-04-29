SGK'yı dolandıran bebek sevkiyatı şebekesine operasyon - Son Dakika
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SGK'yı dolandıran bebek sevkiyatı şebekesine operasyon

SGK\'yı dolandıran bebek sevkiyatı şebekesine operasyon

Yeni doğan bebekleri usulsüz şekilde özel hastanelere sevk ederek SGK'yı dolandıran bir şebeke, doktor, hemşire ve hastane yöneticilerinin de bulunduğu 300 kişilik bir grup tarafından yönetiliyordu. Şebekenin bebekleri kamudan özel hastanelerin yoğun bakım ünitelerine sevk ederek yüzde 20 komisyonla haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Operasyon sonucunda 40 kişi gözaltına alınırken, 259 kişi ifadeye çağrıldı. Şebekenin faaliyet gösterdiği özel hastaneler de inceleniyor.

29.04.2024 16:05
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Yeni doğan bebekleri usulsüz şekilde özel hastanelere sevk ederek SGK'yı dolandıran şebekeye yönelik operasyonda detaylar ortaya çıktı. Aralarında doktor, hemşire ve hastane yöneticilerinin bulunduğu şebekenin yüzde 20 komisyonla çalışarak bebekleri kamudan özel hastanelerin yoğun bakım ünitelerine sevk ettikleri belirlendi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele şube ekiplerinin İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu'da düzenlediği operasyonlarda yeni doğan bebekleri usulsüz şekilde özel hastanelere sevk ederek SGK'yı dolandıra şebeke çökertilmişti. Soruşturmaya ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Yapılan soruşturmada aralarında doktorlar, hemşireler ve hastaneye yöneticilerinin de bulunduğu 300 kişilik şebekenin yeni doğan bebekleri çeşitli gerekçeler göstererek kamudan özel hastanelere sevk ettikleri, yoğun bakım ünitelerinde günlerce tuttukları ve devlete yüklü miktarda fatura çıkardıkları tespit edildi.

Aralarında Reyap Hastanesi Çocuk Doktoru ve Medisense Sağlık Hizmetleri şirketinin sahibi Dr. Fırat Sarı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde görevli Dr. İlker Gönen'in de bulunduğu çok sayıda doktorun yüzde 20 komisyonla çalışarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Operasyon için düğmeye basan ekipler haklarında gözaltı kararı bulunan aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 41 kişiden 40'ını 'ini İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu'da düzenledikleri baskınlarda yakaladı. 259 kişinin ise savcılığa ifadeye çağrıldı.

Şebekenin 2 yıl içerisinde yüzlerce bebeği naklettikleri Beylikdüzü Medilife, Avcılar Hospital, Medicine Esenyurt ile Reyap Esenyurt ve Reyap Çorlu gibi özel hastaneler de mercek altına alındı.

Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, zanlıların "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "kasten öldürmenin ihmali davranışlarla işlenmesi" ve "rüşvet" suçlarından emniyetteki sorguları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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