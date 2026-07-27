Siber Vatan'da dezenformasyona geçit yok: 6 bin hesaba engel - Son Dakika
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Siber Vatan'da dezenformasyona geçit yok: 6 bin hesaba engel

Siber Vatan\'da dezenformasyona geçit yok: 6 bin hesaba engel
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Türkiye’de son 7 ayda FETÖ bağlantılı 3 bin 679 ve dezenformasyon yayan 2 bin 965 hesap olmak üzere toplam 6 bin 644 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. En çok engel X platformunda uygulanırken, yapay gündem ve bot hesaplar da anlık analizle tespit ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında, son 7 ayda dijital alanda terör propagandası ve dezenformasyon faaliyetlerine yönelik önemli sonuçlar elde edildi.

TERÖR BAĞLANTILI BİNLERVE HESABA ERİŞİM ENGELİ

Yapılan teknik incelemeler, dijital ağ analizleri ve adli süreçler sonucunda toplam 6 bin 644 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulandı.

Verilere göre, erişim engeli getirilen hesapların 3 bin 679'unun FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı yapılarla bağlantılı olduğu tespit edildi. Ayrıca, terörizmi öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan ve Türkiye'ye yönelik psikolojik harekat faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 2 bin 965 hesap hakkında da ilgili kurumların koordinasyonuyla hukuki ve idari işlemler tamamlanarak erişim engeli kararları uygulandı.

EN FAZLA ERİŞİM ENGELİ X'TE

Son 7 aylık dönemde erişim engeli uygulanan hesapların platformlara göre dağılımında ilk sırayı X aldı. X'i sırasıyla Instagram, TikTok, Facebook, YouTube ve Spotify izledi.

Yetkililer, terör örgütlerinin ve organize dezenformasyon ağlarının özellikle yüksek etkileşim potansiyeline sahip platformları kullanarak kamuoyunu yönlendirmeyi, toplumsal algıyı etkilemeyi ve kriz dönemlerinde bilgi kirliliği oluşturmayı hedeflediğine dikkat çekiyor.

YAPAY GÜNDEM OPERASYONLARINA GEÇİT YOK

Edinilen bilgilere göre, koordinasyon mekanizması yalnızca yasa dışı içeriklere müdahaleyle sınırlı kalmıyor. Sosyal medya platformlarında oluşturulan trend topic (TT) listeleri, etiket kampanyaları, koordineli paylaşım ağları ve bot hesap hareketleri de gelişmiş dijital analiz yöntemleriyle gerçek zamanlı takip ediliyor.

Psikolojik harekat amacıyla oluşturulan yapay gündem çalışmaları kısa sürede tespit edilirken, dijital ağ analizleriyle kampanyaların kaynağı ve yayılım modeli ortaya çıkarılıyor. İlgili kurumların eş zamanlı yürüttüğü teknik ve hukuki süreçlerle koordineli etki operasyonlarının geniş kitlelere ulaşmasının önüne geçiliyor.

"SİBER VATAN"DA ORTAK MÜCADELE

Güvenlik kaynakları, dijital platformların artık yalnızca iletişim alanı değil, milli güvenliği doğrudan ilgilendiren bir mücadele sahası haline geldiğini belirtiyor.

Kurumların birlikte yürüttüğü çalışmalarla teknik analiz, adli süreç ve erişim tedbirlerinin tek merkezden uyum içinde işletildiği; bu sayede sadece tekil hesapların değil, organize dijital ağların da tespit edilerek etkisiz hale getirildiği ifade ediliyor.

Son 7 ayda ortaya çıkan 6 bin 644 hesaplık erişim engeli verisi, Türkiye'nin terör propagandası, dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyetlerine karşı siber vatanda çok katmanlı ve koordineli bir mücadele modeli uyguladığını ortaya koyuyor.

Kaynak: İHA

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Dezenformasyon, Sosyal Medya, Güvenlik, 3. Sayfa, Türkiye, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siber Vatan'da dezenformasyona geçit yok: 6 bin hesaba engel - Son Dakika

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