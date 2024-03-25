Sibergöz-28 operasyonlarında yakalanan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı
NİĞDE - Nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 kişiden 3'ü tutuklandı.
Bonus kazanma ve yüksek kazanç vaadiyle yatırım paylaşımları yaparak Telegram üzerinden vatandaşları dolandırdığı gerekçesi ile Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen nitelikli dolandırıcılık suçundan Niğde merkezli yapılan operasyonda Ankara, Aydın ve Yalova'da yakalanan 12 zanlıdan 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Zanlılardan G.K, B.A.E. ve S.K. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 22 Mart'ta "nitelikli dolandırıcılık", "çevrim içi çocuk istismarı" ve "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarına yönelik, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 14 ilde düzenlenen Sibergöz-28 operasyonları kapsamında Niğde, Ankara, Aydın ve Yalova'da 12 zanlı gözaltına alınmış, aramalarda 14 cep telefonu, 13 SIM kart, 4 laptop, 2 tablet, 10 flash bellek, 2 hafıza kartı, harddisk, 31 bin dolar ve lüks otomobil ele geçirilmişti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sibergöz-28 Operasyonlarında Tutuklanan Şüpheliler - Son Dakika
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