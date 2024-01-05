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Şiddetli yağış sonrası toprak kayması: Kullanılmayan iki yayla evi zarar gördü - Son Dakika
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Şiddetli yağış sonrası toprak kayması: Kullanılmayan iki yayla evi zarar gördü

Hatay'da etkili olan yağış sonrası Dörtyol ilçesinde bulunan Çökek yaylasında heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası tedbir amaçlı 2 ev boşaltıldı. Yağışlı hava nedeniyle denize yakın bölgelerde sel ve su baskınları yaşandı. Heyelan sonucunda yaralanma olmazken, kullanılmayan iki yayla evi zarar gördü. Ekipler bölgede arama ve tarama çalışmalarını sürdürüyor.

05.01.2024 - 19:50,  Güncelleme: 19:50
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Şiddetli yağış sonrası toprak kayması: Kullanılmayan iki yayla evi zarar gördü

HATAY - Hatay'da etkili olan yağış sonrası Dörtyol ilçesinde bulunan Çökek yaylasında heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası tedbir amaçlı 2 ev boşaltıldı.

Hatay'da 2 gündür etkili olan yağışlı hava etkisiyle denize yakın bölgelerde sel ve su baskınları meydana geldi. Dörtyol ilçesi Karakese Mahallesi Çökek yaylasında dağlık alanda heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası yaralanma yaşanmazken kullanılmayan iki yayla evi zarar gördü. Ekiplerin bölgede arama ve tarama çalışmaları sürdürüyor.

Şiddetli yağış sonrası toprak kayması: Kullanılmayan iki yayla evi zarar gördü
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Şiddetli yağış sonrası toprak kayması: Kullanılmayan iki yayla evi zarar gördü - Son Dakika


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