Siirt\'te alkollü olduğu iddia edilen kişi işyeri camını kırdı, anlar kameraya yansıdı

Siirt'te ayakta duramayan ve alkollü olduğu iddia edilen şahsın iş yerini tekmeleyerek kırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Turan Beyazıt Caddesi'nde alkollü olduğu iddia edilen kimliği belirsiz bir kişi, sokakta yürürken bir iş yerine yönelerek camını tekmeledi. Şahsın tekmelemesi sonucu iş yerinin camı kırılırken, o anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.