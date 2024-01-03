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Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Siirt'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 218 gram kubar esrar ve 501,55 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

03.01.2024 - 21:41,
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Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

SİİRT - Siirt'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince 1 Ocak'ta Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi ile Çevre Yolunun kesiştiği noktada bulunan boş arazi içerisinde yapılan aramalar sonucu 218 gram kubar esrar ele geçirilerek, 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Aynı tarihte Kooperatif Mahallesi'nde ise yapılan operasyon sonucu 1 şüpheli şahıs üzerinde 501,55 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

8 şüphelinin emniyet işlemleri ise devam ediyor.

Siirt\'te uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA
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