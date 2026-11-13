Siirt-Tillo yolunda ters dönen otomobil kaldırımdaki kadına çarptı, 2 kadın yaralandı

Siirt- Tillo karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters dönerek yolda bekleyen vatandaşa çarptı. Kazada 2 kadın yaralandı.

Kaza, sabah saat saatlerinde Siirt-Tillo yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatma S. yönetimindeki 56 AAU 708 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. Araç, bu sırada kaldırımda bulunan Semanur S. adlı kadına çarptıktan sonra ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü Fatma S. ile kaldırımdaki Semanur S. yaralandı. Araçta mahsur kalan sürücü, olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaldırımda başka kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.