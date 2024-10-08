Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu

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Bu ülkede çok acil bir şeyler değişmeli, bunun için yalvarmak zorunda mıyız

Fırıncının bir anlık dikkatsizliği, bir günlük emeği yok etti

Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde 1 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Sıla Y.'nin cenazesi morgdan alındı.

Malkara ilçesinde komşularının çocukları tarafından cinsel istismara ve şiddete maruz kaldığı iddia edilen minik 2 yaşındaki Sıla Y., yoğun bakımda entübe olarak yaşam mücadelesi veriyordu. Ailesi, hastane önünde umutla beklerken, ilaçlara yanıt vermeyen bebeğin durumu ağırlaşarak ölümle sonuçlandı.

ANNE DAHİL 5 KİŞİ TUTUKLU

Olayla ilgili olarak anne Bakiye Y. ve komşu çocukları dahil 5 kişinin tutuklu bulunduğu soruşturma sürerken, Sıla bebeğin cenazesi Tekirdağ Şehir Hastanesi morgundan ailesi tarafından alındı. Cenaze teslim alınırken bebeğin 2 teyzesi gözyaşlarına boğuldu. Cenaze, Altınova Yeni Camii'nde kılınacak namazın ardından Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedilecek.