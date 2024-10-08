Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde 1 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Sıla Y.'nin cenazesi morgdan alındı.
Malkara ilçesinde komşularının çocukları tarafından cinsel istismara ve şiddete maruz kaldığı iddia edilen minik 2 yaşındaki Sıla Y., yoğun bakımda entübe olarak yaşam mücadelesi veriyordu. Ailesi, hastane önünde umutla beklerken, ilaçlara yanıt vermeyen bebeğin durumu ağırlaşarak ölümle sonuçlandı.
Olayla ilgili olarak anne Bakiye Y. ve komşu çocukları dahil 5 kişinin tutuklu bulunduğu soruşturma sürerken, Sıla bebeğin cenazesi Tekirdağ Şehir Hastanesi morgundan ailesi tarafından alındı. Cenaze teslim alınırken bebeğin 2 teyzesi gözyaşlarına boğuldu. Cenaze, Altınova Yeni Camii'nde kılınacak namazın ardından Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedilecek.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu - Son Dakika
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