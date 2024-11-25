Sıla Bebek\'in Teyzesi İntihar Etti

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Sıla bebeğin teyzesi son yolculuğuna uğurlandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da şiddet ve istismar sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin teyzesi Elif Akyüz, yeğeninin ölümünün ardından yaşadığı psikolojik bunalım sonucu intihar etti. Akyüz, Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen cenaze namazının ardından defnedildi.

Geçtiğimiz aylarda Malkara ilçesinde meydana gelen trajik olayda, Sıla Yeniçeri, annesi tarafından bırakıldığı komşunun çocuklarının şiddeti ve cinsel istismarına maruz kalmıştı. Ağır yaralanan Sıla bebek, 30 günlük yaşam mücadelesinin ardından 7 Ekim 2024 tarihinde hayatını kaybetmişti. Yeğeninin ölümünden derinden etkilenen teyzesi Elif Akyüz, bu süreçte zor günler geçirdi.

Hayatını kaybetti.

Elif Akyüz, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde babasıyla yaşadığı evin 3. katından atlayarak yaşamına son verdi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlediği Akyüz'ün cansız bedeni hastane morgundan alındıktan sonra Süleymanpaşa ilçesindeki Yeni Camii'nde ikindi namazına müteakip düzenlenen cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

2 ayda 2 acı

Törene baba Latif Güler, abla Aslı Tatar, aile yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. Büyük bir üzüntüye sahne olan törende, baba Güler ve abla Tatar tabut başında gözyaşlarına boğuldu. Elif Akyüz'ün cansız bedeni Yenişehir mezarlığına defnedildi.

Yeğenleri için vasilik davası açmıştı

Elif Akyüz, ölmeden önce yeğenleri Sıla Bebek ile 5 yaşındaki Sıla'nın ablasının velayetini alabilmek için vasilik davası açtığını ve 29 Kasım'da mahkeme olacağını ifade etmişti.